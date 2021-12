Pase sanitario: nuevo rechazo de abogados

El Colegio de Abogados ratificó su postura contra el pase sanitario al considerar inconstitucional el decreto que firmó el gobernador Osvaldo Jaldo la semana pasada. Ayer, en una entrevista en el programa Buen Día de LG Play, el presidente de la entidad, Rodolfo Gilli repitió que no se puede poner por encima de las libertades un decreto y que como la vacuna no es obligatoria, mal se puede pedir un pase sanitario para acceder a distintas actividades sociales, tal como lo determina el decreto firmado por Jaldo. Gilli, aclaró que no son antivacunas. “No estamos en contra de la vacunación”, advirtió. “Nosotros tenemos un poder delegado que es defender la Constitución. Y aquí se la está atacando. No se puede firmar un DNU ni tampoco sacar una ley que va contra otro derecho constitucional que es el de la libre elección”, explicó el abogado. La entidad ya había enviado una nota a la Corte Suprema de Justicia en la que evidenciaba su malestar ya que los miembros del Alto Tribunal también habían decidido pedir el pase sanitario para ingresar a todos los edificios judiciales. Además se estudia si judicializarán la queja ante su postura de que se está en presencia de un decreto que vulnera garantías constitucionales.