En contra del decreto del pase sanitario

El constitucionalista Luis Iriarte afirmó ayer que el decreto por el cual se obliga a mostrar un pase sanitario para diversas actividades sociales es inconstitucional. Lo hizo durante una entrevista en el programa “LG Central” de LG Play. “La vacuna contra la covid no integra el calendario obligatorio, además un DNU no puede limitar derechos constitucionales, viola la constitución y el pacto de San José de Costa Rica, legislar por derecho esta errado, no están dadas las condiciones, la legislatura tiene sesiones, no hay realmente razones para un decreto de esta naturaleza”, razonó Iriarte. Y agregó: “En el contenido, dicen que lo dictan porque se detectó un incremento sustancial de los contagios, pero lo que no dice es que los contagios se debieron a la actitud irresponsable del Gobierno que anunció con fines electorales en septiembre la supuesta finalización de la pandemia autorizando a reuniones masivas de todo tipo que provocaron este brusco aumentos de contagios, y esa irresponsabilidad la regulan con este decreto. No soy antivacunas, quiero que la población se vacune, pero que se incentive las vacunaciones”. Y finalizó: “Si la Legislatura lo convalida sólo va a ratificar algo que es nulo de nulidad absoluta”.