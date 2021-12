Golf: “Puedo dar mucho más en el PGA tour”

Nelson Ledesma hizo realidad su sueño de jugar dos temporadas en el circuito de golf más importante del mundo. Siente que podría haber dado mucho más si no hubiese sido por un problema en el hombro que viene arrastrando desde hace varias temporadas, pero que se profundizó en los últimos años. “Desde hace seis años que vengo arrastrando esta lesión, pero los dolores comenzaron a intensificarse este año. Me vieron varios médicos y me dijeron que tengo que operarme sí o sí. Traté de evitar la cirugía realizando fisioterapia y rehabilitación, pero esto no da para más. Casi no puedo levantar el brazo”, reconoció “Muru”, que hoy pasará por el quirófano para ser operado de un quiste en el hombro izquierdo.

Al golfista de 31 años no le gustan las excusas, pero está claro que la lesión en el hombro fue determinante en su rendimiento en los torneos del PGA Tour de 2021. “Me costó mucho jugar. El dolor se profundizó con el paso del tiempo. Recuerdo que en el torneo de Hawái casi no podía moverme, porque además estaba con una lumbalgia. Me costaba caminar. Jugué igual, aunque nunca me pude soltarme al 100%. Y en Detroit estuve a punto de no presentarme por la lesión”, contó.

Presión

El mejor deportista tucumano de 2019, también ganador del Olimpia de Plata, se convirtió en el segundo representante del “Jardín de la República” en llegar a este nivel, luego de Andrés “Pigu” Romero. “Fueron dos temporadas de aprendizaje, viendo jugadores y observando todo lo que significa estar en el mundo del PGA. Impresiona todo, desde la organización hasta los patrocinadores. En cada hoyo hay muchísima gente observando lo que hace cada golfista. Es todo muy distinto a lo que estaba acostumbrado. Cambia todo. Un claro ejemplo es que las canchas son más angostas. Hay mucha diferencia con el Korn Ferry, donde jugás más libre, sin tanta presión”, comentó.

Ledesema participó en 16 torneos en la presente temporada. Su mejor actuación fue en el Puerto Rico Open, donde finalizó decimoquinto, a ocho golpes del sudafricano Branden Grace, que fue el ganador. En el Safaway Open también mostró un muy buen nivel al culminar en el puesto 23, a siete golpes del estadounidense Stewart Cink, que ganó el certamen que repartió 6,6 millones de dólares. “Fue un año medio raro. No jugué mal, pero en muchos torneos quedé como primer suplente y me perdí varios certámenes. En otros me avisaban un día antes que ingresaba y no podía practicar en las canchas. En Tampa llegué un miércoles y al día siguiente ya arranqué. Es muy difícil jugar en ese nivel cuando no conoces la cancha y en varios torneos me pasó así. Creo que me faltó continuidad, pero lo importante es que viví una experiencia única”, explicó.

Nelson quiere enfocarse en lo que vendrá y siempre piensa en positivo. “Hace tres años, en Estados Unidos, ya me habían sugerido que me opere, pero yo creía que con la fisioterapia podía mejorar. Lo primero que necesito es estar 100% en la parte física. Después de la operación, estaré 25 días con férula y luego dos meses sin poder entrenar, realizando rehabilitación. Mi objetivo es comenzar a practicar en marzo y jugar desde abril. El año que viene puedo jugar todo el Korn Ferry, que arranca en enero. Yo me sumaría en abril. Me voy a perder siete u ocho torneos”, señaló.

Pretemporada

“El objetivo es ir a Estados Unidos para hacer una mini pretemporada de prácticas durante dos o tres semanas para llegar de la mejor forma cuando tenga que comenzar a jugar. Tengo la ventaja de que disputé dos años completo el Korn Ferry y conozco muy bien las canchas. Los torneos que gané se juegan en junio en Nueva York y en julio en Colorado. Para esa época espero estar en mi mejor forma”, agregó.

Cerca de la familia

El golfista de 31 años tenía la posibilidad de operarse en el exterior, pero eligió hacerlo en nuestra provincia porque confía en los profesionales tucumanos y porque quiere estar cerca de su familia. “En Tucumán hay muy buenos médicos y además siempre es importante estar rodeado de la familia. La contención que ellos me brindarán es fundamental para recuperarme de la mejor forma”, dijo Nelson, que está casado con Eliana Otero y tiene dos hijos: Lorenzo y Justina.

“Mi objetivo es recuperarme lo más rápido posible y arrancar con todo el próximo año. Eso está en mi cabeza. Esta claro que en 2022, al no jugar en los primeros ocho torneos del Korn Ferry, voy a perder muchas chances de quedar entre los 25 primeros al final de la temporada, que son los que en 2023 tienen la posibilidad de jugar el PGA Tour. No hay dudas de que la lesión me empezó a jugar en contra en la cabeza. Tengo que volver a mi mentalidad, a ser más agresivo en el juego y a tener esa mentalidad ganadora que siempre la tuve. Creo que la parte psicológica, por los dolores, me jugó una mala pasada y me fue alejando de los buenos resultados. Siento que puedo dar mucho más en el PGA Tour. Espero tener una nueva oportunidad y demostrarlo”, concluyó.