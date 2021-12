Chicago: la soja perdió más de U$S 4 por tonelada

La soja cerró a la baja en el mercado de Chicago, con pérdidas que superaron los U$S 4 por tonelada.

El contrato de la oleaginosa de enero cayó un 0,89% (U$S 4,13), hasta los U$S 459,39 la tonelada; el de marzo lo hizo por un 0,65% (U$S 3,03) para concluir la jornada a U$S 462,33 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en las mejoras climáticas en Sudamérica y en las expectativas sobre un cambio en el corte de los combustibles de origen vegetal con los fósiles en Estados Unidos poco beneficiosos para la industria.

Sin embargo, el buen ritmo de compras de mercadería estadounidense por parte de China limitaron las bajas. La importación del gigante asiático culminaron en 8,67 millones de toneladas en noviembre; un 68% más de lo registrado en octubre.

Los subproductos de la soja acompañaron la caída de esta, con una merma en el precio del aceite de un 1,29% (U$S 16,53) hasta los U$S 1.257,50 la tonelada. La harina, en tanto, retrocedió un 0,22% (U$S 0,88) para culminar la jornada a U$S 395,61 la tonelada.

Los cereales concluyeron la jornada al alza, impulsados por la buena demanda internacional.

El maíz ganó un 0,47% (U$S 1,08) y se ubicó en U$S 230,80 la tonelada, debido a la buena demanda internacional y local del cereal en Estados Unidos.

El trigo subió un 0,28% (U$S 0,83) y se posicionó en U$S 293,67 la tonelada, debido a una reducción en el área destinada para el cultivo en Francia y ante la tensión entre Rusia y Ucrania, ambos importantes exportadores del cereal.