Chicago: cayeron la soja y el maíz

La soja y el maíz iniciaron la semana con caídas en el mercado de Chicago. El trigo, por el contrario, avanzó.

De esta forma, el contrato de enero de la soja bajó un 0,45% (U$S 2,11) hasta los U$S 463,52 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por un 0,37% (U$S 1,75) para ubicarse en U$S 465,36 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en que en Estados Unidos se informó un recorte de la posición neta compradora de los fondos de inversión, explicaron voceros de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Los subproductos de la soja presentaron resultados disímiles, con retrocesos de un 2,17% (US$ 8,82) en la harina, hasta los U$S 396,49 la tonelada, mientras que el aceite avanzó un 1,20% (U$S 15,21) para finalizar la jornada a U$S 1.274,03 la tonelada.

El contrato de diciembre del maíz decreció un 0,42% (U$S 0,98) y se posicionó en U$S 229,71 la tonelada, debido a que muchos inversores han decidido cerrar posiciones en tanto no se aminore la incertidumbre por la variante Ómicron, de acuerdo a los voceros de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En contrapartida, las posiciones de julio y septiembre del 2022 cerraron al alza.

En lo que va del año comercial estadounidense se llevan exportados más de 9,3 millones de toneladas de maíz, por debajo de los 11,1 millones de toneladas en esta misma fecha del año pasado, lo que da cuenta de una demanda externa por debajo de la campaña anterior.

El trigo avanzó un 0,31% (U$S 0,92) y se ubicó al cierre de la jornada a U$S 292,85 la tonelada, como consecuencia de una fuerte demanda externa en los Estados Unidos, acompañado de compras de oportunidad.