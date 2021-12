Jorge Delgadino asume como legislador: "estoy lejos de la grieta; trabajaré por Tucumán”

La Legislatura sesionará el jueves 9 para debatir el Presupuesto 2022, previsto en $353.000 millones, y la extensión de al menos una quincena de emergencias vigentes en la provincia. Aún no se dio a conocer el orden del día, pero se descarta que el primer punto será la asunción de Jorge José Delgadino como legislador. El luleño, de 56 años, ocupará la banca que deja vacante la famaillense Sandra Mendoza (asumirá esta semana como senadora nacional) por el acople Tucumán Innovador, que lideran los “Mellizos” José y Enrique Orellana.

Delgadino viene de familia política: su padre, Reneé, fue dos veces intendente de Lules y su madre, Leonor Lía Barquet, fue legisladora entre 1999 y 2003. Hace 38 años que está inmerso en el mundo político. Fue concejal y estuvo nombrado en otros cargos municipales. Reconoce que llegar a la Legislatura implica otras responsabilidades, pero asegura que se siente preparado y que su objetivo será hacer un trabajo “que dé qué hablar”, pero alejado de las polémicas. “Vengo a trabajar al 100% por Tucumán. Todo el trabajo que han hecho los Orellana y lo que representan mis padres no me dan el mínimo lugar a que flojee. Vengo a trabajar al 100% por Tucumán. Estoy lejos de la grieta. Creo que mucho tenemos que hacer los políticos para terminar con la grieta”, expresa en diálogo con LA GACETA.

Objetivos legislativos

El también comerciante inmobiliario asegura que tomó la noticia con cautela ya que, en otras oportunidades, había estado muy cerca de asumir pero no se concretó. “Llego a la Legislatura con toda la responsabilidad y preparado. Con experiencia y con todas la pilas para hacer en estos dos años un trabajo que dé qué hablar. Que dé qué hablar en la cantidad de proyectos que vamos a hacer. La idea es emular lo que hacen José, Enrique y Sandra. Los conozco hace 20 años y dejan la vara muy alta”, dice el líder de la Agrupación Reneé Delgadino.

El futuro parlamentario afirma que su objetivo es presentar 30 proyectos de ley en su primer mes en la banca. “Nuestro repertorio de trabajo buscará hacer hincapié en la producción, el trabajo y la discapacidad”, explica. En ese sentido, señala especialmente que buscará regular y ampliar la ley de fomento a la industria. “A quienes quieran poner una empresa hay que darle facilidades”, apunta.

Al ingresar en el ámbito político y en lo que fue la interna peronista, Delgadino considera que el espacio político en el que milita ha salido fortalecido del enfrentamiento que mantuvieron Osvaldo Jaldo y Juan Manzur. “Creo que ha sido un resultado histórico, muy grande (los casi 50 puntos de las PASO). Lo que pasa es que después se precipitó la salida del gobernador a la jefatura de Gabinete. Como que el afiliado en algún momento quedó desorientado, pero el peronismo es así. Hoy hay un solo peronismo, fortalecido”, dice.

Consultado si cree que todos los dirigentes hicieron una vuelta de página al respecto, el luleño desarrolla: “creo que en las elecciones generales no nos hemos terminado de acomodar. Pero hemos ganado por 19.000 votos, eso indica que tenemos que dejarnos de apetencias personales y mirar para adelante. No hay lugar para otra interna. Creo que vamos a salir en 2023 unidos, fortalecidos y que vamos a tener un triunfo contundente de la mano de Osvaldo Jaldo y de Juan Manzur”.

“No somos enemigos”

A la hora de tratar de explicar por qué la sociedad se muestra cada vez más crítica con la clase política, el futuro legislador entiende que puede ser producto de la difícil situación que se vive por la pandemia luego de cuatro años previos a los que califica como “bastante duros”. “Esa disociación que existe creo que es uno de los desafíos que nos toca hoy. Debemos hermanarnos con la gente, salir a recorrer las calles y ver las necesidades que tiene. Que la gente sienta que somos sus representantes, no sus enemigos. Los políticos tenemos que hacer un mea culpa y mejorar muchísimo. Tenemos que volver a entrelazarnos con el pueblo y la gente. Bajar al barro y ver las necesidades; no me parece que un intendente o un delegado comunal tenga que estar sentado en un escritorio. Tiene que estar ahí, con la gente”, dice.

Escenario nacional

Delgadino también se anima a hacer un análisis del presente y se muestra optimista de lo que vendrá. “Tanto en la provincia como en el país hay niveles de crecimientos industriales y de producción. No se ve porque hay muchos problemas sociales, porque ha sido terrible vivir en pandemia. Todas las decisiones que se toman en una pandemia son malas (para unos u otros), no hay buenas. Todos los oficialismos del mundo van a salir desfavorecidos por la pandemia.”, expresa.

En cuanto al resultado adverso que tuvo el peronismo a nivel nacional, el ex concejal opina que fue un llamado de atención. “El resultado nos ha dicho que tenemos cosas por corregir, y todos hemos acusado recibo”, cierra.