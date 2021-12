Cartas de lectores VI: Argentina, nuestro mundo

Escuché muchas veces, con ironía, que el himno nacional, o al menos la canción nacional por su vigencia permanente como descripción de nuestro diario vivir, debería ser el tango “Cambalache”. Hoy me detengo en sólo dos frases: “ El que no afana es un gil”. Triste. Y la justicia argentina...”¡qué atropello a la razón”!... ¿Y nos sorprendemos de la emigración no tan solo de jóvenes hacia cualquier destino que los aleje de este horror? La balanza de la justicia... ¿también se la robaron? Hay algo en la letra que ya no condice con lo que pasa: “Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor”. Mentira. Pura mentira. No es lo mismo. Los “derechos” trabajan de sol a sol, se capacitan, rigen su conducta con valores que ya pasaron de moda, pagan en tiempo y forma sus impuestos... eso sí... ¡cuando pueden! Los traidores... sobre todos los traidores a la patria que juraron defender... ¡esos sí que viven bien!... Tienen muchas propiedades, dólares en el colchón, privilegios, vida fácil y placentera, simplemente por allanarse a lo que el poder de turno les demanda: mirar hacia otro lado y dejar pasar. El reino de la impunidad. Algunos jueces ni siquiera se ruborizan... y parece ser que “el cargo de conciencia” también fue robado. Hasta argumentan lo no argumentable... decisiones judiciales que no tienen precedente en ningún lugar. Esto apena... ¡y cuánto! Y desanima.

María Estela López

24 de Septiembre 1.431

Concepción