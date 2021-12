Cartas de lectores V: Jubilados

La honestidad del gobernador Osvaldo Jaldo al confesar en LA GACETA el 1/12 que, para evitar cualquier decisión que implique ruidos a la relación que mantiene con Juan Manzur “está dispuesto a viajar tantas veces a Buenos Aires para consultar decisiones a su compañero de fórmula” nos confirma que su gobierno está atado con alambres para encontrar solución a los numerosos problemas que nos aquejan. ¿Pruebas?, los publica todos los días nuestro diario. En la misma nota declaró que “puede llegar a cerrar el año con un excedente y de puro desconfiados los jubilados de la Plaza, por tantas frustraciones vividas con los gobernantes anteriores que repetían casi las mismas promesas, pensamos que de ser verdad el excedente de dinero no va a ser utilizado en nosotros. ¿Otras pruebas? Noticias de otros días: “Odisea de cien familias” de vecinos de Alto el Puesto, sin caminos y aislados (02/12); “Los basurales, el refugio de los más pobres” (07/12); “Pedido de Jubilados” (carta de lectores del 29/11), como tucumanos, obviamente dirigida al Gobernador, a toda la dirigencia política, pidiendo ayuda, auxilio, ante el abandono de las autoridades nacionales y le guste o no, es competencia de Jaldo brindarles el apoyo a sus gestiones hasta la solución definitiva pero, que iluso en mi pretensión cuando no cumple con decenas de sentencias judiciales para pagarnos a los jubilados y pensionados transferidos a la nación el 82% con relación a los haberes de los activos. Estamos tan desprotegidos que de llegar por apelación hasta la Corte Suprema de Justicia los juicios con sentencia favorable en los tribunales en lo Contencioso Administrativo, la excelentísima Corte está integrada por cuatro ex fiscales que durante años defendiendo al gobierno “nos pelearon a muerte” en todos esos juicios. Que el señor gobernador nos demuestre que su patrón, a quien se debe con sus actos de servicio, es el pueblo tucumano.

Ángel Ricardo Salguero

[email protected]