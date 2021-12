Más obras de grandes cineastas se incorporan al catálogo

Todos los títulos

PAPICHA (YA DISPONIBLE) La película debut de Mounia Meddour Gens tiene como escenario a Argelia en los años 90 mientras el país se encuentra en medio de una guerra civil. Un retrato feminista lleno de energía y carisma que usa la moda como metáfora y arma contra la represión. Formó parte de la selección Un Certain Regard de Cannes en 2019.

VISIT, OR MEMORIES AND CONFESSIONS (YA DISPONIBLE) Realizada por Manoel de Oliveira en 1982 en la casa donde vivió casi cuatro décadas con su familia, esta película muy personal fue finalmente vista por el público en 2015, cuando el director falleció a los 106 años.

GRACIAS POR EL CHOCOLATE (YA DISPONIBLE) Mika Muller, directora general de Chocolates Muller, bajo una apariencia encantadora y delicada, está acostumbrada a controlar a todos los que están a su alrededor. Vive en Suiza con su marido, un prestigioso pianista, y con el hijo de éste. Cuando una joven pianista en busca de sus orígenes y de un maestro visita a André, Mika verá una amenaza a la estabilidad familiar. Filme de Claude Chabrol con Isabelle Huppert.

MAELSTRÖM (YA DISPONIBLE) Bibiane (Marie-Josée Croze) es una mujer de 25 años que viajando con su coche atropella a un hombre y, presa del el pánico, huye de la escena del accidente. A raíz de tal desgraciado incidente, la joven cae en una etapa de caos y depresión. Uno de los primeros filmes de Denis Villeneuve.

COSMOS (YA DISPONIBLE) Primer filme de Dennis Villeneuve, de 1996. A través de varios episodios se narra la vida de un grupo de personas de vida mundana que adereza su frivolidad con pinceladas de filosofía.

BARRAGE (YA DISPONIBLE) La historia de un regreso: el de una mujer joven que vuelve a su hija después de haber dejado que su propia madre la criara por su bien y que ve cómo le cuesta franquear de nuevo los muros que se han alzado entre su ausencia y la vida que ha seguido sin ella.

OTTO (MARTES 7) La película más íntima de Cao Guimarães, donde sigue de cerca el proceso de embarazo de su esposa. El resultado es una bella carta de amor a su mujer e hijo.

LOS HUESOS (MIÉRCOLES 8) Se estrena en exclusiva en streaming est a obra del dúo de directores chilenos Cristóbal León y Joaquín Cociña (”La casa lobo”), tres meses después de su presentación en el Festival de Venecia, donde obtuvo el Premio Orizzonti a mejor cortometraje. Es un relato fantasmal y ficticio de la primera película stop-motion del mundo.

BAJO LA ARENA (JUEVES 9) Durante años, el matrimonio formado por Marie y Jean ha pasado unas felices vacaciones en la región de las Landas, al oeste de Francia. Pero este verano, durante una siesta de Marie en la playa, su marido desaparece sin dejar rastro. De François Ozon, con Charlotte Rampling.

PVT CHAT (VIERNES 10) Jack es un adicto al juego online de Nueva York que se fija en Scarlet, una chica de San Francisco a la que conoce a través de una webcam. Su obsesión llega al límite cuando la encuentra un día de lluvia en una calle de Chinatown.

PIEL DE ASNO (SÁBADO 11) Película musical francesa de 1970 dirigida por Jacques Demy, adaptada del cuento de hadas homónimo escrito por Charles Perrault acerca de un rey que quiere casarse con su hija. Protagonizada por Catherine Deneuve y Jean Marais, con música de Michel Legrand.

BRIGHT STAR (DOMINGO 12) Dirigida por Jane Campion, es un drama de época que se centra en los últimos tres años del poeta británico John Keats, vistos desde la perspectiva femenina de su musa, Fanny Brawne.

JUNIOR (LUNES 13) Justine, a quien todos llaman Junior, es una niña de 13 años con un sentido del humor muy peculiar. Tras contraer un virus estomacal, su cuerpo se convierte en el recipiente de una metamorfosis. Cortometraje de Julia Ducornau.

UN TOQUE DE VIOLENCIA (MARTES 14) Dahai, un minero exasperado por la corrupción de los dirigentes de su pueblo, decide pasar a la acción. San’er, un emigrante, descubre las infinitas posibilidades que le ofrece su arma. Xiaoyu, recepcionista en un sauna, no soporta más el acoso de un cliente rico. Xiaohui pasa de un trabajo a otro en condiciones cada vez más degradantes. Cuatro personajes, cuatro provincias, una reflexión sobre la China contemporánea: una sociedad con un desarrollo económico colosal que convive con una enorme violencia.

MARIA BY CALLAS (MIÉRCOLES 15) Íntimo retrato de la vida y el trabajo de la cantante Maria Callas. Con testimonios de la propia Callas, Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint-Lauren, Pier Paolo Pasolini, John Fitzgerald Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly, Liz Taylor y otras personalidades que conocieron a la diva.

LA PISCINA (JUEVES 16) Sarah Morton (Charlotte Rampling), una escritora británica autora de novelas policiacas, viaja al sur de Francia para pasar unos días en casa de su editor (Charles Dance). Allí conoce a la hija adolescente de su anfitrión, la atractiva Julie (Ludivine Sagnier). De Francois Ozon.

VOYAGE OF TIME (VIERNES 17) Documental existencialista sobre la naturaleza, la vida, el espacio y el universo, de Terrence Malick, narrado por Cate Blanchett.

BADEN BADEN (SÁBADO 18) Tras un intento fallido por trabajar en el rodaje de una película extranjera, Ana, de 26 años, regresa a Estrasburgo, su ciudad natal. Durante un verano de intenso calor, Ana experimenta un montón de cosas mientras trata de hacer frente a su nueva vida.

HOUSE OF CARDIN (DOMINGO 19) ¿Quién es realmente Pierre Cardin? ¿Cuál es la historia tras este icono legendario del mundo de la moda? El modista otorga por primera vez acceso a sus documentos más privados para así poder componer una retrospectiva sobre una de las carreras más importantes del mundo de la moda.

UNA NOCHE EN LA ÓPERA (LUNES 20) Sergei Loznitsa se sirve del metraje documental de la Ópera de París en los 50 y 60 para crear un fresco, en tono humorístico, de la sociedad de la época.

LA FIERA Y LA FIESTA (MARTES 21) Vera, una actriz cuya fama se ha disipado, se reúne con su círculo social de amistades de los años 70 para filmar su última película: el legado de uno de sus mejores amigos, Jean-Louis Jorge. Distintos aspectos ponen en riesgo la filmación de la película. Con Geraldine Chaplin y Luis Ospina.

WHILE WE’RE YOUNG (MIÉRCOLES 22) El director norteamericano, Noah Baumbach dirige esta divertida cinta cargada de energía artística de Nueva York que habla de las relaciones y el paso del tiempo, repleta de estrellas como Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver y Amanda Seyfried.

5x2 (JUEVES 23) Esta película de Francois Ozon plantea los problemas que surgen al convivir con otra persona. Relato de cinco momentos en la vida de una pareja de hoy en día.

DOWN TERRACE (VIERNES 24) Bill (Robert Hill) y Karl (Robin Hill), padre e hijo, salen de prisión decididos a desenmascarar al informante de la policía que amenza sus negocios familiares. Aclamada producción británica, definida como una mezcla entre Ken Loach, Los Soprano y el cine de los hermanos Coen.

GUERRA FRÍA (SÁBADO 25) Con la Guerra Fría como telón de fondo, “Cold War” presenta una apasionada historia de amor entre dos personas de diferente origen y temperamento que son totalmente incompatibles, pero cuyo destino les condena a estar juntos.

SORRY, WE MISSED YOU (DOMINGO 26) Ricky y su familia han estado luchando contra las deudas desde la crisis financiera del año 2008. Se presenta una gran oportunidad para conseguir algo de independencia gracias a una nueva furgoneta. La familia decide crear una franquicia de entregas a domicilio. Película de Ken Loach.

LA VIDA MISMA (LUNES 27) Un doloroso incidente es el hilo conductor de una historia de amor que abarca varias generaciones a lo largo de dos continentes en las calles de Nueva York y España, y cuyos implicados jamás podrían imaginar su resultado.

ALBERT NOBBS (MARTES 28) Irlanda, siglo XIX. Una mujer (Glenn Close) se ve atrapada en un triángulo amoroso inusual. Se disfraza de hombre para poder trabajar y sobrevivir, pero 30 años después se encuentra perdida en su propia prisión.

HAPPYTHANKYOUMOREPLEASE (JUEVES 30) Un joven aspirante a escritor, pasa de una relación a otra, evitando cualquier tipo de compromiso, hasta que conoce a una hermosa camarera que es también cantante. Queda tan fascinado por ella que le propone un curioso trato que hará tambalearse su vida y la de sus amigos.