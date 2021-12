San Martín: “El desafío es superar lo que hicimos hasta acá”

Luego de la eliminación y pese a tener recién operada a su esposa, Pablo De Muner sólo se quedó en Buenos Aries unas horas. “Le había dado la palabra a Carlos (Cisneros) de venir porque veía que ellos tenían ganas de solucionar rápido este tema. Por eso volví rápido, a pesar que en casa me están retando un poco”, dice “Tomate” en el mano a mano exclusivo con LG Deportiva, pocas joras después de haber sido confirmado como DT para la temporada que viene.

Llegó el martes y tras un par de charlas, selló el contrato por una temporada más. Pese a que en el club pretendían que el vínculo fuera más extenso, él prefiere ir paso a paso. “Primero tenemos que conseguir muchos objetivos de acá hasta diciembre de 2022. Si lo conseguimos y todo va bien, no habrá problemas para extenderlo más tiempo”, asegura.

Cuando parecía que las cosas comenzaban a complicarse por el silencio de radio que había, el vicepresidente Cisneros anunció la renovación a través de su cuenta de Twitter. De acuerdo a lo que cuenta el entrenador, no había nada raro, los diálogos apuntaban a cuestiones de fondo, necesarias para que San Martín pueda seguir creciendo a nivel deportiva, estructural e institucionalmente. “Eso es lo importante para mí porque son pilares claves para cualquier institución. Y si acá se logra eso, este club no tiene techo”, explica, sabiendo que todo lo que él intenta modelar será medido en base a los resultados que el primer equipo obtenga en cancha. “Si bien nuestro trabajo es más integral a diferencia de cualquier otro cuerpo técnico, tengo claro que nos van a exigir resultados. Pero me gustan ese tipos de desafíos. En siete meses logramos construir algo muy difícil. Lo conseguimos porque nos entramos con un grupo que entendió rápido nuestra idea y supo plasmarla. Bueno, ahora el desafío será superar eso”.

Ni bien selló el nuevo acuerdo, De Muner le entregó en mano a los directivos un informe de más de 50 hojas con los objetivos que lograron en conjunto desde su llegada y un listado con los pasos que deben cumplir de acá en adelante. “El primero será tratar de armar un plantel de jerarquía, competitivo; que nos pueda dar el salto de calidad. El segundo darle una identidad y funcionamiento como equipo; y a partir de ahí, comenzar a lograr resultados”, advierte con una sonrisa amplia. “Realmente estoy muy contento, muy feliz. Siempre lo manifesté que estar en un lugar en el que muchos desean estar es muy importante. Tengo un vínculo grande con el club, voy a iniciar mi quinto año acá y es hermoso. San Martín ya es parte de mi vida y quiero ser parte de su historia grande”, sentencia el DT que antes de tomarse vacaciones ya se puso manos a la obra.

Objetivo primordial

Luego de extender su contrato, De Muner le entregó a los dirigentes la lista de jugadores que pretende que continúen en el plantel que afrontará la próxima temporada. “Eso es lo primero que tenemos que lograr. Una vez que lo consigamos, apuntaremos a sumar refuerzos de jerarquía que potencien a este grupo”, aseguró el entrenador.

Vacaciones y pretemporada

El plantel ya se encuentra licenciado y muchos futbolistas ya volvieron a sus ciudades de origen. El reencuentro será el lunes 27 de diciembre, día en el que comenzarán a trabajar pensando en el inicio del nuevo torneo. La CD y el DT están estudiando dónde realizarán la pretemporada: Salta y Santiago, algunas opciones.