“Somos energía positiva y transmitimos un mensaje esperanzador”

Los del Portezuelo lleva una década en la canción y en el año más difícil llegaron al reconocimiento más alto de su carrera, aunque ya acrediten varios. Su último disco, “Desde adentro” fue nominado al premio Gardel como mejor álbum de folclore, y sus canciones (junto a muchas otras de este camino que recorren) serán escuchadas hoy desde las 21 en La Coupole (avenida Aconquija 2.780, Yerba Buena).

“Cuando se empieza a hacer música, una nominación de esta importancia parece muy lejana, solo reservada a los grandes artistas, hasta que un día llega y te sorprende. Es muy emocionante y significa una validación de las decisiones musicales que tomamos y de los caminos que seguimos. Siempre lo hacemos de adentro hacia afuera, porque es importante que lo que hacemos primero nos guste y convenza a nosotros para luego mostrarla al resto. Ahora el Gardel es un piso desde el cual queremos crecer más, un desafio para ser mejores, porque creemos que se puede estar a la altura de las expectativas”, sostiene Francisco Oliver en diálogo con LA GACETA.

En este tiempo transcurrido, muchas cosas cambiaron, reconoce Agustín Day: “como le pasa a todas las bandas, siempre vamos buscando aprender e incorporar nuevas herramientas que nos permitan encontrar un sonido diferente y propio”. “Fuimos de lo telúrico tradicional, con esa forma de encarar el canto, a algo que hoy tiene una potencia y una modernidad diferente de como empezamos, producto del tiempo y de escuchar sonidos de otros lados hasta encontrar algo que nos identifique. También sumamos nuevos músicos en estos años y cada uno le aporta algo distinto a la banda. Seguro que iremos profundizando nuestra personalidad”, agrega.

El disco es hijo de la pandemia en el más amplio de los sentidos, admite Oliver. “Cuando empezó todo esto, ninguno se imaginaba cuánto iba a durar; teníamos pensado grabar un material que está por salir, luego todo se hizo mas largo y apareció la incertidumbre. El encierro nos golpeo mucho porque vivimos viajando, rodeados de gente, en festivales y en ruta. No podíamos desaparecer sin hacer nada y entonces buscamos el modo de reinventarnos y elegimos las cinco canciones del disco; no las hubiésemos pensado para otro momento pero que nos gustan, nos representan y nos hacen bien. Nos dimos la maña para grabarlas desde cada casa, dentro de un ropero, con frazadas en la cabeza para que suene lo mejor posible porque queríamos seguir mostrando nuestra música pese a todas las adversidades del mundo”, describe.

El estilo del grupo se identifica con el folclore romántico salteño, pero Oliver aclara que no es algo de una provincia sino de un género: “pasa por los autores y sus épocas, Salta es zamba, que es un ritmo romántico para bailar en pareja, con letras dedicadas a quien se quiere o quiso”.

“No sabemos qué nos gustaría abordar a futuro -señala Diego Cardero, el tercer integrante-, porque queremos que las cosas se vayan dando de manera natural y que todo fluya. Hoy somos energía positiva y tratamos de transmitir un mensaje esperanzador a la gente, con un sonido Portezuelo que es el sello que intentamos buscar. No sé si vamos a avanzar hacia otros géneros. Somos una banda folclórica pero la música es una sola y nos gusta condimentar nuestro sonido con elementos de otros géneros para tratar de alcanzar una fusión con la cual nos sintamos cómodos, con tinte folclórico pero también con cosas modernas”.

El disco salió en formato físico, lo cual es reivindicado por Diego: “siempre me gustó tener discos y casetes, me crié escuchando música de ese modo, no hay nada más lindo que abrir la tapa, ver la gráfica. buscar la ficha técnica, la letra, es una experiencia”.

“Somos concientes de que la pandemia todavía no terminó ni sabemos cuándo terminará. La enseñanza que nos deja es que no importa que pase, no hay que bajar nunca los brazos, hay que seguir para adelante con ganas y corazón”, finaliza Oliver.

¡Que peñón!

Néstor garnica en el club villa luján

DE SALTA A YERBA BUENA. Los del Portezuelo está a punto de lanzar un nuevo disco, con la producción de Warner, mientras disfruta del anterior.

El club Villa Luján (Don Bosco 2.257) estará vestido de folclore todo el día con ¡Que peñon) la propuesta que bailarines en instancia competitiva (con Marcos Amaya y Elma Diosquez como jurados) desde las 9 y premios en efectivo, más la presencia del dúo nacional ganador de zamba que integran Gabriela Aguilar y Daniel García y la academia Nahuatl. El segmento de los espectáculos musicales tendrá la participación de los tucumanos Lucas Vega, José Costilla, Janas, Yánima, Daniela Cayos, Chucho Iglesias, La Encendida y el dúo Fernández-Corbalán, y de los santiagueños Facu Robles y Buena Vibra, con el cierre a cargo de Néstor Garnica (foto) y Los Avelinos 3G. Además, el folclore tucumano sale de las fronteras provinciales para llegar a Santa María, en Catamarca: en el bar Aloja (Esquiú 420) de esa localidad actuará esta noche Lucho Hoyos.

Al pie del taficillo

festival en tafí viejo

En el predio La Zoraida (Cochabamba Oeste y Pasaje Güemes, en Tafí Viejo), desde las 19 tendrá lugar el festival folclórico Al Pie del Taficillo, con música en vivo a cargo de Tafinando, Guadalupe Aguilar (foto), Dúo Tafí, Luneros y Los Puesteros, en un recorrido por los distintos estilos y generaciones del canto popular norteño. La fiesta será cerrada por Plazoleta All Stars, con su aporte de música latinoamericana y cumbia de raíz colombiana, seguido de Dj en vivo. En la capital, las peñas folclóricas invitan a ser visitadas con distintas propuestas de zambas y chacareras. Malparida (Corrientes y Catamarca) anuncia los shows de Los Britos, Jesús Cuéllar, Sintonía, los Hermanos Jiménez, el Chivo Hernán Romero y Aire Bandeña, mientras que en La Casa de Yamil (España 153) se presentará Marcelo Toledo y en El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda) actuará Chamizas, con Sofía Singh y Emigrantes como invitados.