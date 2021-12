Ómicron: la OMS todavía no contabiliza muertes producidas por la nueva cepa de la covid-19

La nueva variante de la covid-19, Ómicron, genera preocupación en el mundo científico, debido a su potencial contagiosidad. Y, mientras se endurecen las restricciones en distintos países por el avance de esta mutación, en la Organización Mundial de la Salud (OMS) esperan contar cuanto antes con más datos sobre la cepa hallada por primera vez en Sudáfrica.

En esa línea, Christian Lindmeier, portavoz del organismo, advirtió que hasta el momento no se han confirmado decesos por esta variante. "No he visto ninguna información sobre muertes vinculadas con ómicron", afirmó.

Sin embargo, aclaró que muchos países están incrementando los análisis de muestras para identificar la cepa, producto de lo cual "tendremos seguro más casos, más informaciones y, ojalá que no, posiblemente fallecidos".

La nueva variante, considerada preocupante por la OMS, fue detectada primero en el sur de África pero desde que las autoridades sudafricanas alertaron al mundo de su descubrimiento, el 24 de noviembre, se han registrado casos de covid debidos a Ómicron en unos 30 países en todos los continentes.

Entre ellos hay contagios vinculados con viajes al sur de África, pero también casos de transmisión local.

La OMS considera que la probabilidad de que Ómicron se extienda por todo el mundo es "elevada" aunque hay muchas incógnitas sobre la peligrosidad y la transmisibilidad reales de esta variante.