El Gobierno nacional no descarta cerrar las fronteras en caso de que avance la variante Ómicron

Mientras el Gobierno nacional alista una serie de medidas para minimizar el impacto de la tercera ola de la pandemia de coronavirus -entre ellas, el pase sanitario, ya vigente en Tucumán-, no se descarta un posible cierre de las fronteras, en caso de que avance la variante de la covid-19 detectada por primera vez en África, Ómicron.

Cierre de fronteras y más restricciones

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, reconoció que "hay posibilidades de que pase cualquier cosa" en este contexto sanitario. Si bien aclaró que, "por el momento, no pareciera" que la Argentina deba endurecer las normativas vigentes, advirtió que "día a día" se está analizando las cifras que dan cuenta sobre la evolución del virus en el país.

“No quiero decir nada que no vaya a suceder, y tampoco queremos ser alarmistas, estamos viendo los procesos, cómo se están llevando, todavía no está la variante en la Argentina, pero esto no quiere decir que no pueda llegar en cualquier momento. En Brasil ya llegó y nosotros mantuvimos las fronteras abiertas completamente, tomando los recaudos del caso”, agregó en la entrevista de ayer por la noche con TN.

En concreto, la Casa Rosada ya ha adoptado disposiciones tendientes a evitar el ingreso de la nueva cepa a la Argentina. Esta semana, a través de una disposición del jefe de Gabinete, Juan Manzur, rubricada además por los ministros Carla Vizzotti (Salud) y Eduardo de Pedro (Interior), se estableció que todas las personas procedentes de África o que hayan estado en el continente africano en los últimos 14 días deberán realizar un aislamiento obligatorio al entrar al país. En otros lugares del mundo, este tipo de restricciones se han endurecido en las últimas horas por esta circunstancia.

Durante la entrevista de anoche, Cerruti explicó que la variante Ómicron "está creciendo en el mundo", e incluso "ya llegó a Brasil". Por ello, consideró que es clave "tener todos los cuidados" que estén al alcance.

Además, apuntó que las autoridades nacionales ya están al tanto sobre el arribo "de otro buque está viniendo desde Cabo Verde", África, y que llegaría hoy a la Argentina. "Va a tener que cumplir con todos los protocolos", remarcó, en alusión al aislamiento contemplado por la nueva normativa.

En otro tramo de la entrevista, destacó el avance de la campaña de inmunización entre la población, al registrarse un 80% de vacunados con el esquema completo entre mayores de 18 años. Sin embargo, explicó que muchos jóvenes "se dieron la primera dosis, pero no la segunda”, y consideró que ello implica "un problema" ante los eventos típicos de Año Nuevo y de las vacaciones.

"El Gobierno está pensando en implementar algún tipo de pase sanitario”, agregó en ese sentido, aludiendo a una medida que ya está vigente en Tucumán y que podría replicarse pronto en los demás distritos del país.