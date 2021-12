Un casino con forma de ballena fue vacunatorio en pandemia y ahora se convertirá en Centro Cultural

Uno de los edificios más emblemáticos de las últimas décadas en la ciudad de Ushuaia se convertiría en un centro cultural, después de haber sido construido como casino y de que fue reacondicionado como vacunatorio durante la pandemia de coronavirus.

El edificio, que cuenta con 6.500 metros cuadrados de superficie, tiene forma de ballena en su fachada y está ubicado en el centro de la capital de Tierra del Fuego.

Si bien fue construido por la empresa Casino Club, que durante la primera presidencia de Néstor Kirchner desplegó una red por las principales ciudades del país, terminó cerrando en 2018 y fue comprado, en U$S 9,1 millones, durante la gestión de la ex gobernadora Rosana Bertone, a fines de 2019.

El actual gobernador Gustavo Melella fue muy crítico de esa operación realizada en cuotas y concretada en los últimos días de la gestión de Bertone.

Sin embargo, la necesidad de instalaciones de gran capacidad llevó a que durante la crisis sanitaria de 2020 se evaluara su utilización como centro de atención de pacientes Covid-19, hasta que finalmente se definió su uso como único vacunatorio habilitado de la ciudad austral.

OTROS ROLES. El edificio del ex casino se reconvirtió en vacunatorio durante la pandemia. FOTO TOMADA DE TIERRADELFUEGO.GOB.AR

Transcurrido el peor período de la pandemia, las autoridades fueguinas resolvieron ahora incluir el ex casino dentro de un proyecto de creación de un "régimen provincial de promoción de economía del conocimiento", presentado a la Legislatura en los últimos días.

La ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, confirmó que es intención del Gobierno destinar el inmueble a esa iniciativa, de manera que funcione como centro de desarrollo de "actividades culturales, educativas, científicas, tecnológicas y actividades productivas propias de la economía del conocimiento", señaló en declaraciones oficiales.

Tras el cierre de la sala, la empresa vendió sus concesiones de explotación vigentes hasta 2035, por U$S $750.000 y dejó sin trabajo a unas 90 personas.

Fue entonces cuando dos adolescentes de 15 años iniciaron una campaña por Internet para transformar el lugar en un centro cultural.

Abril Gauna y Micaela D'annuncio juntaron más de 3.500 firmas a través de la plataforma Change.org, y lograron que el Gobierno provincial se interesara en el tema.

Después de las tasaciones oficiales, la ex gobernadora Bertone cerró la operatoria de compra por un total de U$S 9.104.000, de los que la exmandataria pagó un adelanto de U$S 2.000.000 antes de dejar el cargo, y los restantes U$S 7.104.000 se cancelarán en los próximos tres años, a través de 20 cuotas trimestrales de U$S 355.200, señalaron fuentes oficiales.

El edificio cuenta con amplios espacios en desnivel, además de un sofisticado sistema de calefacción, doce baños, dos cocinas, un restaurante y un escenario, entre otras comodidades.