La militancia de los años ‘70 en una novela

Una buena dosis de pertinacia siempre hace falta para que las ilusiones se vistan en algún momento de realidad. Y cuando ello sucede el corazón está de fiesta como el del tucumano Ignacio Golobisky acaba de sacar del horno “Nunca, la obstinación de los convencidos”, su primera novela.

Editada por SG Ediciones la obra será presentada hoy a las 20 en la Hostería Atahualpa Yupanqui, de Tafí Viejo.

Se referirán al trabajo el intendente, Javier Noguera, el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Posse, autor del prólogo; el director provincial de Letras, Horacio Elsinger, y Sebastián Ganzburg, quien estuvo a cargo de la edición.

El acto se transmitirá en vivo por Facebook.com/MunicipalidadTafiViejo.

“Hace mucho tiempo que me venían dando vueltas por la cabeza distintas historias, experiencias, recuerdos que pude entrelazar en esta ficción. Es un viejo anhelo hecho realidad”, dijo Golobisky, cuyo trabajo narra la historia de un joven idealista que quiere cambiar la realidad, en un Tucumán marcado por el terrorismo de Estado.

Fuerte impronta

“Mi inquietud literaria, más allá de la herencia de mi mamá (la escritora Selva Cuenca) nació en las aulas del Gymnasium en los años 80, con una fuerte impronta del fallecido profesor de literatura José María Bruguera, que nos hizo leer a Góngora y Quevedo. A los 16 años, leímos la Divina Comedia. También paseamos por la nueva novela latinoamericana y su realismo mágico con’Cien años de soledad’, de Gabriel García Márquez o ‘La ciudad y los perros’, de Mario Vargas Llosa. Bruguera era un disruptor en una época en la que otros docentes de literatura lo criticaban, porque pensaban que como adolescentes no estábamos preparados para abordar esos textos. Mi incursión en el periodismo gráfico en los diarios Siglo XXI y El Periódico, en los años 90, a la par de mi carrera de abogacía, me fueron templando para, después de mucho tiempo y pandemia de por medio, lanzarme a escribir mi primera novela”, dice el abogado, ex concejal, directivo de Canal 10 de la UNT y del club Atlético Tucumán, nacido en 1971.

La lucha armada

La novela evoca la militancia de los años 70 y en ella se despliega “el sentimiento de pertenencia de los inmigrantes al primer peronismo, su fuerte coincidencia e inclusión política; la irreverencia de la lucha armada, despojada de toda moralidad y puesta en acción con una naturalidad salvaje; las diversas variantes de la militancia y los desteñidos rostros del exilio y el retorno a un mundo que no comprendemos y, peor aún, que no nos comprende y mayoritariamente nos rechaza”, escribe el prologuista.

“Así, el desafío asumido con estas palabras se torna aún más estremecedor cuando encuentro en tantas personas, en tantas miradas, en tantos lugares, en tantas conversaciones, en tantos ruidos relatados por Nacho un tiempo y una ciudad que por fin muestran su rostro”, señala Posse.