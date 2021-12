La nueva integración del Senado obligará a dialogar más

La contundente derrota del Gobierno Nacional en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre fue una alerta. El oficialismo reaccionó al golpe, renunció gran parte del Gabinete, asumieron nuevos ministros (entre ellos el gobernador de la provincia, Juan Manzur, que es jefe de Gabinete desde entonces) y días después se tomaron medidas “más simpáticas” como levantar restricciones impuestas para evitar contagios de Covid-19. Si bien los esfuerzos sirvieron para reconquistar votos, el terreno recuperado no alcanzó y en las elecciones generales se confirmó la tendencia: derrota del gobierno de Alberto Fernández.

En este contexto, el Frente de Todos dejará de contar con 41 senadores y el bloque pasará a estar conformado por 35 senadores a partir del próximo 10 de diciembre. Es decir, dos por debajo de los necesarios para abrir las sesiones.

El Frente de Todos debía defender 15 bancas en las comicios, tarea que no logró cumplir. Perdió seis bancas, cinco de las cuales ahora serán ocupadas por congresales de Juntos por el Cambio, su principal opositor. En la nueva conformación del Senado, entonces, el oficialismo tendrá un bloque de 35 miembros y Juntos por el Cambio -conformado por la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO- conformará un interbloque compuesto por 31 miembros, a diferencia de los 26 con que cuenta actualmente.

En las dos provincias donde el FdT logró retener las bancas que tenía antes de los comicios fueron Catamarca y Tucumán.

En Catamarca, las dos bancas en juego quedaron en manos del peronismo. De esta manera, asumirán el 10 de diciembre Lucía Corpacci, actual diputada y ex gobernadora, y Guillermo Andrada, actual ministro de Comunicación de Catamarca. Por el lado de JxC entrará a la Cámara Alta Flavio Fma, ex rector de la Universidad Nacional de Catamarca, quien encabezó la boleta de JxC en esa provincia.

Tucumán, por su parte, se presta a diversos análisis. En la provincia se lograron conservar las dos bancas en juego, pero los resultados electorales no fueron los esperados y el Gobierno provincial perdió muchos votos con respecto a las PASO. De este modo asumirán Pablo Yedlin, actual diputado, y Sandra Mendoza, legisladora provincial. El lugar restante fue ganado por Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán, aunque ya anunció que no asumirá el cargo, dejándole el lugar a su esposa, Beatriz Ávila.

En cuanto a Córdoba, uno de los distritos más importantes en términos electorales, el Frente de Todos perdió el único escaño que tenía y ya no contará con representantes de esa provincia en la Cámara Alta. Quienes asumirán como senadores serán Luis Juez, diputado, y Carmen Álvarez, dirigente del PRO. La tercera banca, mientras, corresponderá a Alejandra Vigo, actual diputada y esposa del gobernador cordobés Juan Schiaretti.

Otra importante derrota del peronismo se sintió en Santa Fe, donde dejará de tener dos bancas para contar con un sólo lugar en el Senado. Carolina Losada, periodista, y Dionisio Scarpin, intendente de Avellaneda, serán los representantes de Juntos por el Cambio que asumirán el 10 de diciembre. El escaño restante será para Marcelo Lewandowski, periodista que encabezó la lista del FdT en el distrito.

En Mendoza, otra provincia de gran peso electoral, el resultado fue el esperado: Juntos por el Cambio conservó los dos escaños que tenía. Alfredo Cornejo, presidente de la UCR y diputado nacional, y Mariana Juri, ministra de Turismo y Cultura provincial asumirán sus bancas por JxC; por el FdT lo hará la vicejefa del bloque FdT, Anabel Fernández Sagasti.

Ingresan por Tucumán: el peronismo mantuvo las dos bancas

El Frente de Todos logró retener las dos bancas en la provincia y asumirán, a partir del 10 de diciembre, Pablo Yedlin, actual diputado, y Sandra Mendoza, legisladora provincial, como representantes del peronismo en la Cámara Alta. Por su parte, el representante de Juntos por el Cambio electo fue Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán, quien renunció a su banca; escaño que será ocupado por la diputada nacional Beatriz Ávila, esposa del intendente.

Stolbizer, con Amaya y Monzó: un bloque propio en JxC

La diputada electa Margarita Stolbizer confirmó que constituirá una bancada de cuatro legisladores que funcionará dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, un espacio que compartirá con Emilio Monzó, ex titular de la Cámara Baja durante el gobierno de Cambiemos. No descartó que el nuevo bloque se amplíe con la incorporación de otros legisladores afines a ese sector de JxC y adelantó que la bancada en gestación estará integrada en principio por el ex viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, y también por el tucumano Domingo Amaya, aunque no descartó la posibilidad de que “alguno más se sume”, deslizó.

“Radicalismo unido y fuerte”: Negri insta a no distraerse

El jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, pidió “dejar de lado las tensiones” en el seno de esa bancada de cara a las renovación de autoridades de la UCR, al sostener que la sociedad quiere “un radicalismo unido y fuerte”. “Hay que dejar de lado las tensiones, que jamás alimenté ni alimentaré. El secreto es administrar las diferencias porque enfrente tenemos al kirchnerismo. No hay que distraerse. La sociedad quiere al radicalismo unido y fuerte”, afirmó Negri en Twitter. Negri tendría los votos para continuar al frente del bloque radical porque tiene el respaldo de 27 de los 45 legisladores que componen la UCR,

“Sensatez de la oposición”: planteo de Fernández Sagasti

“El Ejecutivo decidió que un eventual acuerdo con el FMI deber ser aprobado por el Congreso. Obviamente vamos a necesitar de mucho diálogo, sensatez y responsabilidad, sobre todo la oposición”, observó la senadora nacional por el Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti. Agregó que “obviamente quien pone la firma es el presidente de la Nación y (el acuerdo) tiene que ser ratificado porque hay una ley que así lo establece en el Congreso, para no repetir lo que pasó durante el macrismo que se endeudaron en 47.000 millones de dólares y no pasó por el Poder Legislativo”. “Me parece importante la sensatez ante todo y mucho trabajo”, manifestó.