Rosario: la variante ómicron motivó la caída del precio de los granos

Las noticias en torno del descubrimiento de ómicron, la nueva variante de coronavirus, tuvieron un efecto en el precio de los granos.

A tono con lo que había sucedido ayer en el mercado de Chicago, hoy se registraron marcadas bajas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), debido al temor de los inversores a los efectos que puede tener sobre la economía global la variante de ómicron.

El precio de la soja disponible y para fijaciones cayó U$S 7 hasta los U$S 340 la tonelada. Para posición enero del año que viene la oferta retrocedió U$S 10 y concluyó la sesión a U$S 335.

Por el lado del maíz, el producto disponible y contractual se ubicó en U$S 195 la tonelada: U$S 10 menos respecto de ayer.

Para el trigo con entrega disponible, la mejor oferta se ubicó U$S 5 por debajo del cierre de ayer, a U$S 230 la tonelada.

Los contratos de diciembre se ubicaron en U$S 235; enero, U$S 240; y febrero, U$S 249.

Por último, el girasol cayó U$S 40 y cerró a US$ 410 la tonelada.