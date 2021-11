Viajar al exterior, una misión imposible para los argentinos

Salir a veranear al exterior es una misión imposible. No sólo por las restricciones que se avecinan debido a las nuevas variantes de la covid-19, sino también por los problemas cambiarios que arrastra la Argentina. La prohibición a las compras de paquetes turísticos o de viajes a otros países es una parte que explica el cepo que el Gobierno nacional ha impuesto a los argentinos. Los otros son de arrastre: el “cepo” cambiario que limita la compra de dólares en el mercado oficial o el “Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)” que es del 30% de los dólares adquiridos o servicios pagados en el exterior. También está la retención de un 35% de los dólares adquiridos a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

Desde el punto de vista instrumental, la medida es técnicamente endeble, señala un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa). Las personas pueden pagar al contado los gastos de turismo en el exterior y luego financiarlos pagando sólo el monto mínimo. O bien, pueden acceder a un préstamo personal doméstico en pesos para pagar esos gastos. Pero no deja de ser una complicación administrativa más que irrita y deteriora la calidad de vida de la población.

Si la idea oficial es desalentar los viajes al exterior para evitar más fugas de dólares y compromisos financieros que el Banco Central no podrá afrontar en el futuro mediato, conviene analizar los eventuales impactos de las últimas decisiones adoptadas en materia cambiaria. ¿Qué pasó con los gastos con tarjeta en el exterior en los últimos años? Aquí va un ejercicio realizado con datos de la propia entidad monetaria nacional.

- Entre enero y octubre de 2017 se gastaron U$S 9.000 millones.

- En el mismo período de 2019 se gastaron U$S 5.500 millones.

- En el mismo período de este año se llevan gastados U$S 1.700 millones.

"Estos datos muestran que el gasto en turismo en el exterior fue muy alto en 2017, cuando el tipo de cambio estaba apreciado, pero luego cayó a casi la mitad en el 2019 por efecto de la crisis cambiaria. Este año la caída supera el 80% porque, al empobrecimiento derivado de la profundización de la crisis, se suman las restricciones a los viajes que se impusieron en el contexto de la pandemia. Si bien con el relajamiento de las medidas sanitarias y las vacaciones estos consumos se recuperarán, de todas formas seguirán en niveles muy inferiores a los registrados antes de la crisis. En esta perspectiva, la medida tiene poco para aportar en términos de ahorro de divisas", señala el diagnóstico de la entidad que dirige el economista Jorge Colina.

Otro dato curioso es que, mientras se multiplican las restricciones para que la gente no viaje al exterior, se multiplican también los subsidios a Aerolíneas Argentinas que promueve que muchos argentinos tomen sus vacaciones fuera del país. "Es injustificable usar fondos públicos para sostener una empresa aérea. Pero un mínimo de coherencia demanda que su oferta de vuelos se enfoque en que los extranjeros visiten zonas turísticas del país o que a los empresarios argentinos coloquen sus productos en el exterior", advierte el diagnóstico de Idesa. Y señala que el problema de fondo es la hipocresía de pretender que todo tipo de transacciones se haga con un valor del dólar artificialmente bajo. "Es evidente que al valor de $ 100, el Banco Central no tienen ninguna posibilidad de sostener el dólar. Por eso se estableció el 'cepo', el impuesto PAIS y retenciones de Ganancias. Como esto no alcanza, ahora se suma la prohibición de las compras en el exterior en cuotas. Pero a la vez, como ese valor artificialmente bajo desalienta el turismo de extranjeros, se reguló un engorroso mecanismo de cuentas bancarias para turistas extranjeros a fin de que puedan cambiar sus dólares a valores del tipo de cambio paralelo", explica.

Según el Instituto, hasta que no se arreglen los desajustes macroeconómicos, el control del tipo de cambio es la herramienta para evitar el agravamiento de la inflación y el consecuente empobrecimiento. "Esto no justifica la absurda maraña burocrática que multiplica las oportunidades de corrupción cuando se trata del turismo. Permitiendo un dólar turista que opere libremente se promovería la entrada de turismo extranjero y se facilitaría la vida a los argentinos que quieren viajar al exterior. Ayudaría también que Aerolíneas Argentinas deje de conspirar contra el objetivo de cuidar las reservas", finaliza.