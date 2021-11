Condenan a 25 años de prisión al homicida de Marcela Chiaro

Luis Corral fue condenado a 25 años de prisión por el crimen de Marcela Chiaro en 2012. Paola Castro, ex amante del homicida, fue absuelta en el juicio por el que estaba imputada como cómplice. La familia de la víctima quedó disconforme con la sentencia, aseguran que faltó severidad e las penas.

Eran casi las 14 cuando las puertas de la Sala 19 se abrieron y el personal policial llamó a los abogados de las partes y a los familiares presentes: la sentencia estaba lista. El abogado defensor de Corral debió ser convocado por videollamada. La bebé de Roxana Chiaro -hermana de Marcela- cortaba con su llanto el silencio de la sala. Se condena a Luis Corral por ser autor penalmente responsable de homicidio simple en perjuicio de Marcela Chiaro e imponerle la pena a 25 años de prisión”, se anunció.

Al crimen de Corral no se lo consideró como femicidio debido a que, al momento del crimen, no existía esa figura legal. Tampoco se pudo agravar la pena por el vínculo (algo que sí existía en ese entonces) porque el homicida y Chiaro nunca se casaron por civil, requisito para aplicar la pena. De todas formas, el veterinario fue condenado con la máxima prevista para un caso de “homicidio simple”.

“Fui un mal marido, pero no le hice nada. Soy inocente”, aseguró Corral hasta el último minuto antes de ser trasladado al lugar donde cumple prisión preventiva, situación en la que continuará hasta que la sentencia quede firme.

Disconformidad

“No estamos conformes porque a Marcela la mataron y la tiraron como a un perro. Lamentablemente es la Justicia que tenemos gracias a lo que se pudo recabar porque él nunca confesó lo que hizo”, dijo Roxana Chiaro, mientras sostenía a su hija en brazos.

“No estoy conforme con el fallo de absolver totalmente a Paola Castro porque ella molestaba a Marcela constantemente, no la dejó vivir. De hecho le importó una mierda que a mi sobrina de dos meses la echaran a la calle y ahora pretendía que la justicia le de arresto domiciliario por ser madre, cuando se cagó en la hija de otra persona. No se hizo justicia del todo porque Marcela no va a volver y Luisana se quedó sin mama”, agregó la mujer.

Valentina Chaile, amiga de Chiaro, se fue “triste y angustiada” de la sala por la resolución que tomó el tribunal conformado por Wendy Kassar, Fernanda Bähler y Patricio Prado.

“Precisamente la persona que fue parte y el móvil por el que llevó a un crimen tan tremendo (en referencia a Castro) quedó libre, no lo puedo creer. Estoy segura porque ella parte de esta historia, mi amiga lloraba por la amante que tenía Corral, no puedo creer que la justicia no se haya hecho eco de esto”, indicó a LA GACETA.

Las vecinas de Chiaro fueron desde Villa Amalia para pedir justicia, pero el resultado del juicio tampoco quedaron de acuerdo con la sentencia.