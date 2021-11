Un balón “albiceleste”

¡Qué decir del séptimo Balón de Oro de Lionel Messi! La temporada del crack rosarino estuvo marcada por su salida histórica de Barcelona y la entrada como rey a París Saint Germain. Pero la conquista de la Copa América fue determinante en la votación que se hizo entre 180 periodistas. La sintonía de Messi con el éxito en 2021 siguió con la clasificación al Mundial de Qatar.

“Las veces que gané este premio, me quedaba como con una espinita. Esta vez sucedió todo lo contrario”, afirmó “Lio” cuando subió a recibir el elegante y brillante trofeo. En el escenario del majestuoso Teatro del Châtelet de París, Messi confirmó lo que en estas horas se analizará como el principal motivo de por qué el capitán argentino sigue siendo el más ganador del galardón que otorga la revista France Football al mejor futbolista. El desempeño del delantero vistiendo la camiseta de Argentina fue clave por encima de lo que hizo en Barcelona y lo poco que todavía pudo mostrar en PSG. Las seis ocasiones anteriores en las que ganó el Balón de Oro, el equilibrio triunfal era inverso: encandilaba con su juego a nivel club, pero vistiendo la camiseta argentina no. “Quiero compartirlo con mis compañeros de la Selección. Gran parte del premio es por lo que hicimos con ellos”, destacó luego de agradecer también a sus ex compañeros de Barcelona y a los actuales de PSG. El detalle: el video que resumió la temporada de Messi no mostró más que goles, gambetas y lujos que hizo con la “celeste y blanca”.

“Mi mayor premio lo conseguí en junio. Era lo que más deseaba ganar un título con la camiseta de mi país. Fue algo grandioso lo que vivimos en la Copa”, remarcó el máximo goleador, asistidor y jugador más importante de la final del torneo que se jugó en Brasil.

El capitán del seleccionado argentino fue el mejor en la lista de los 30 elegidos por France Football. En el “mano a mano” quedó junto al polaco Robert Lewandowski. “Deberían darte el Balón que te merecías el año pasado porque fuiste un justo ganador”, le dijo Messi al potente delantero. Por los contratiempos y las temporadas irregulares en las Ligas de todo el mundo, el galardón no se entregó en 2020. “Ojalá France Football pueda entregártelo”, dijo Messi casi haciéndole campaña a su colega.

“Es increíble volver estar acá. Hace dos años pensé que serían los últimos. Me preguntaban si me iba a retirar y ahora estoy aquí, en París muy feliz”, explicó Messi sus sensaciones. “Esto me da fuerzas para la nueva etapa de mi vida. Estoy muy ilusionado y quiero seguir peleando todo. No se cuánto me queda, pero espero que sea mucho tiempo”, anheló el mejor futbolista del mundo.