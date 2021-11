Liga Tucumana: la “B” en la recta final

Mañana habrá acción en las diferentes canchas de la provincia cuando se juegue la 7° fecha de la “B” de la Liga Tucumana, en busca de los dos boletos a la máxima categoría del fútbol tucumano. Santa Lucía, puntero de la zona A, visitará, en lo que es el interzonal, a Ateneo. Los otros cotejos serán: Zona A: Tucumán Central vs. Eudoro Avellaneda y Argentinos del Norte vs. Central Córdoba; Zona B: Concepción FC vs. Juventud Unida (líder de ese quinteto) y Garmendia vs. Famaillá.