Obra pública: reclaman que se cumpla la ley “compre Tucumán”

El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), Jorge Garber, cuestionó que la ley 9.287, que prioriza la contratación empresas tucumanas por sobre otras foráneas no se encuentre en pleno funcionamiento porque no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo (PE). “Necesitamos que la ley nos proteja de los no foráneos porque ellos son aves de paso”, expresó.

La norma “compre Tucumán” fue impulsada por el oficialismo -por pedido del empresariado-, sancionada por la Legislatura a principios de agosto y promulgada por el PE a fines de dicho mes. Sin embargo, Garber afirmó que en las últimas semanas aparecieron empresas foráneas para competir con las firmas tucumanas. “Venimos de seis años de no trabajar nada. Y ahora que empieza a haber obras se inscriben estas empresas; no hay razón para que la ley no esté reglamentada y en pleno funcionamiento”, dijo a este diario.

En ese sentido, el titular de la Constructora Gama marcó que actualmente hay firmas de otras provincias que están ejecutando obras en Tucumán, las cuales se llevan los dividendos a sus distritos. “Mientras tanto, nosotros seguimos con desocupación porque los planes para la construcción de viviendas no han comenzado. Las obras que están en ejecución no alcanzan para bajar los 10.000 desocupados de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción)”, planteó.

La norma establece que los tres poderes del Estado y oficinas autárquicas darán preferencia -ante igualdad de condiciones- a la compra, contratación y consultoría de: bienes y servicios locales; firmas tucumanas; y profesionales y mano de obra local. Para calificar, las firmas deben: estar radicadas en la provincia; acreditar domicilio real en Tucumán y que al menos el 60% de los titulares de la sociedad esté domiciliado en la provincia; o al menos el 70% del personal tenga domicilio en Tucumán con una antigüedad de al menos dos años. Además, prioriza la contratación de Pymes locales cuando su ofrecimiento no supere el 5% de la mejor oferta.

En el artículo 21, la norma indica que el PE deberá reglamentar la ley dentro de los 90 días contados desde su promulgación, plazo que se venció el viernes 10 de noviembre.

Por último, Garber aclaró que la ley, similar a las que están vigentes en otras provincias, beneficiará a las empresas tucumanas de todos los rubros, no sólo a las constructoras. “Es muy importante para la provincia, sobre todo en estos tiempos que vivimos”, dijo.