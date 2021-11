Cruces por el acuerdo con el FMI: la oposición arremetió contra Cristina por su carta

La publicación que realizó Cristina Fernández de Kirchner a través de las redes sociales provocó una rápida respuesta de la oposición. Después de que la vicepresidenta de la Nación remarcara en su escrito que el titular del Poder Ejecutivo, Alberto Fernández, es “quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional en esta materia”; los principales responsables de Juntos por el Cambio salieron al cruce y le pidieron que se haga cargo de las medidas tomadas por el Gobierno.

El diputado nacional y titular de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, fue uno de los primeros en responder: “Para Cristina Kirchner la culpa es siempre del otro. Pero que Alberto Fernández sea presidente es suya. Hágase cargo, deje las cartas y póngase a escribir alguna propuesta que nos saque del desastre económico que hicieron”.

Las expresiones del legislador fueron en consonancia con la alusión que realizó la vicepresidenta al aludir al título de una nota periodística que decía: “El FMI, la lapicera de Cristina Kirchner y la disputa que recrudece de Alberto Fernández con la vicepresidenta”. En ese sentido, señaló que “vale la pena aquí parafrasear y corregir el título al que hiciéramos mención al comienzo de este texto: la lapicera no la tiene Cristina” y dijo que “siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación”. “Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional”, expresó y pidió que “a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina”.

Patricia Bullrich, presidenta del partido PRO, también intervino en esta situación y le pidió a Cristina Fernández que “dejen de postergar todo”. A través de dos mensajes en su cuenta de Twitter, la ex ministra de Seguridad de Nación dijo: “Finalmente el Gobierno reconoció nuestro triunfo de manera formal a través de su Vicepresidenta. Logramos un objetivo estratégico ineludible: por primera vez desde 1983 el peronismo no tendrá quórum propio en el Senado de la Nación”.

En un segundo mensaje, la dirigente de Juntos por el Cambio agregó: “No se preocupe por nosotros, señora de Kirchner; cumpliremos con nuestra responsabilidad. Ahora cumplan ustedes: dejen de postergar todo, definan un plan de gobierno de una vez y ordenen el desvarío económico, social y de inseguridad en el que vivimos”.

En diálogo con Radio con vos, Bullrich también tuvo reparos sobre las posibilidades de arribar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: “Guzmán se ha juntado tres veces con el FMI y el acuerdo todavía no salió. Tenemos una cierta desconfianza de lo que está sucediendo, porque la lógica sería que el acuerdo se hubiese cerrado antes cuando las condiciones en plena pandemia eran mejores. La lentitud no se entiende.

¿Quién tiene la lapicera?

El economista Alfonso Prat Gay también recurrió a las redes sociales para inmiscuirse en esta discusión y a través de su cuenta de Twitter recordó una publicación que realizó en julio de este año “cuando CFK tenía la lapicera”.

El ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación entre 2015 y 2017 manifestó que luego de culminar su segundo mandato como presidenta, Cristina Fernández le dejó a Cambiemos obligaciones a pagar por U$S 86.000 millones en los primeros dos años. “Un préstamo completo del FMI por año y al contado”, enfatizó.

En la publicación que Prat Gay rememoró expresaba: “¿Así que Guzmán llora porque “Juntos por el Cambio dejó una deuda de U$S 45.000 millones con el FMI a pagar en 3 años? ¿No sabe que CFK dejó deudas vencidas y por vencer por U$S 6.000 millones en...2 años? ¡Dejó un FMI x año!”. Y precisó que solo en 2016, los vencimientos de capital superaron los U$S 42.000 millones, por todo concepto”.