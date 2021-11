Fútbol: Carabajal no gambetea la exigencia “albiceleste”

Aunque por su mente pasó el “no puedo más” Enrique Antonio Carabajal no dudó en responder a la segunda convocatoria. “Kike” es el único jugador tucumano en la selección argentina de futbolistas amputados. “Casi abandono el primer día”, confesó el jugador de Los Leones.

Fue difícil cumplir la exigente concentración de cuatro días en el Cenard. “La pude aguantar y la terminé de la mejor manera con la aprobación del director técnico”, explicó Carabajal. En efecto, Marcelo Hereñu, técnico “albiceleste” lo espera en Mercedes, Buenos Aires, del 17 al 19 de diciembre para seguir entrenándose.

El delantero tenía una sensación especial cuando recibió el llamado de Hereñu. “Ellos ya tenían una base del equipo. Fueron campeones sudamericanos hace poco, y yo era algo así el nuevo del grupo”, contó “Kike”. La buena impresión que dejó el jugador también tuvo que ver con el desempeño que mostró en los partidos que Los Leones jugaron durante la Liga Nacional de fútbol para amputados. Carabajal marcó al menos un gol en todas las fechas que el equipo jugó.

Además, quizás como un guiño del destino, el presidente de la Federación de Futbolistas Amputados presenció los clásicos tucumanos que se jugaron en una de las fechas del torneo y también los partidos ante Mar del Plata. Dos goles ante Fútbol Club Adaptado Lules y uno ante los marplatenses probablemente llegaron a los oídos del cuerpo técnico nacional.

“Puede ser que sí haya influido y le haya hablado de mí al DT”, estimó “Kike”, que en la Liga marcó cinco de los seis goles de Los Leones. “No me imaginaba ser convocado, me tomó por sorpresa. Pensé que era poco probable porque en las otras provincias tienen excelentes jugadores. Era un sueño que yo tenía el de estar en la selección, aunque sea una vez”, reconoció el futbolista, de 29 años.

Carabajal juega en otro equipo y se reconoce más importante en ese que en Los Leones o incluso la selección. “Aparte de jugar al fútbol, me dedico al cuidado de mi hogar. Tengo dos nenas y la mamá de mis hijas trabaja la mayor parte del día. Así que en casa soy más importante que en mi equipo, ja”, contó “Kike”, que tiene como objetivo empezar el curso de director técnico y formador, el próximo año.

La ausencia de su pierna izquierda es congénita. “Yo no tuve ninguna amputación. Mi diagnóstico fue focomelia (malformación por ausencia de músculos y huesos). En lo personal no me costó integrarme, porque lo mío es de nacimiento”, indicó. “Pero opinando de lo que veo en mis compañeros, lleva un poco de tiempo el adaptarse a los bastones canadienses y después, participar en un torneo nacional. No es fácil. Una vez que uno le toma la mano es hermoso, cambia la vida por completo”, aseguró el delantero.

Terminó la Liga

En el estadio “Mario Alberto Kempes” de Córdoba se definió el fin de semana la Liga Nacional de fútbol de amputados El equipo local, Los Teros, derrotó en la final a Los Guerreros, de Rosario. Por el tercer puesto, Club Cultural Corrientes derrotó por 2 a 1 a Los Cóndores (Mendoza).

El objetivo

Argentina busca la clasificación al Mundial del próximo año en Turquía. Las eliminatorias comienzan marzo. Los partidos se juegan con la modalidad siete, en tiempos de 25’. A los arqueros les falta el miembro superior, a los jugadores el inferior y se usan bastones canadienses.