Un abogado “escapa” de su profesión para ser actor

Un abogado decide abandonar el derecho y convertirse en actor, su verdadera vocación. Eso significa escapar del mandato paterno, dejar la seguridad económica de un trabajo que -sin embargo- detesta, para intentar tener éxito en un terreno desconocido y difícil. Todo un drama existencial que, a través de ocho capítulos de 25 minutos, presenta una serie de situaciones cotidianas, a veces angustiantes o conmovedoras, pero siempre divertidas y cautivantes, con humor inteligente.

“Manual de supervivencia”, la serie argentina que Amazon Prime eligió para estrenar en América latina este mes, ya está disponible en la plataforma y es una excelente opción para una maratón de tres horas y pico. La atractiva galería de personajes de esta comedia dramática protagonizada por Esteban Bigliardi incluye a Dolores Fonzi, Violeta Urtizberea, Julieta Zylberberg, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Verónica Llinás, Martín Piroyansky, Osmar Nuñez y Paula Marull, entre otros, bajo la dirección de Victoria Galardi. Ella es autora del guión junto a Paula Schiselman. Todos y cada uno de los actores, que van tomando coprotagonismo por turno en cada capítulo, se lucen en sus papeles. La mayoría exhibiendo sus pequeñas e indignantes miserias, y otros un poco más queribles.

Cómo nació la idea

Bigliardi, el protagonista, es abogado en la vida real y abandonó ese trabajo para jugarse por su deseo de ser actor. Su historia inspiró a Galardi para crear la trama de “Manual de supervivencia”. Había conocido al actor cuando lo tuvo en el reparto de su filme “Pensé que iba a haber fiesta” (2013). Coescrita junto con Paula Schiselman, el guión tiene fuertes influencias del psicoanálisis, según admitió Galardi en una entrevista. Por eso es que la angustia, los sueños, el duelo, todos elementos del psicoanálisis, están muy presentes en la serie.

“Mi coautora, Paula Schiselman, es psicóloga. Somos dos personas analizadas hace más de 17 años y ella es psicóloga. Es la primera vez que escribe algo; las dos amamos el psicoanálisis, pero la idea era poder reírnos de esto, no hacer una serie en serio sobre el análisis, que no nos interesaba, y por eso los psicólogos que aparecen en la historia son todos incorrectos -explicó-. Y muy inconscientemente, porque no es que quisimos poner por delante nada de eso, se ha ido filtrando. He hablado de esta serie en terapia durante más de un año y medio (risas), las dos hemos llevado este material a nuestros análisis y probablemente tiene algo de eso”.

Con respecto a Bigliardi, afirmó que “es un actor increíble, tiene un nivel de compromiso absoluto, ensayó como un año con nosotros; nunca sentí que fuera un actor que todavía se lo viera verde porque arrancó más grande -dijo-. Es un actor con el que me encanta trabajar, es súper silencioso en set, respetuoso, compañero”.

Uno de los obstáculos con que se encuentra el personaje en el ambiente, es del narcisismo, el egocentrismo que abunda entre los actores, directores, guionistas y productores. “No creo que no ocurra en otros ambientes, sino que acá está más expuesto -aclaró la realizadora-. No sé si no pasa algo similar entre los arquitectos u otros rubros. Lo que me pasó es que como conozco este mundo, trabajo de dirigir a actores, de hablar con representantes, me resultaba más natural retratarlo en este mundo”.

Galardi comentó que hay planes para una segunda temporada de la serie. “Ya está bajada al papel; Paula y yo tenemos hechas unas sinopsis e ideas de lo que nos gustaría que pase, los personajes que nos gustaría que se queden -anticipó-. Además pasó algo que es que todo el elenco se entregó al proyecto, y entiendo que a todos, Violeta Urtizberea, Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Dolores Fonzi, por ejemplo, les gustaría seguir”.

Producida por Movistar+, es la serie con más nominaciones en los Premios Cóndor Plata. Además de competir en la categoría de Mejor Miniserie, están nominadas Dolores Fonzi, Pilar Gamboa y Verónica Linás en el rubro de Mejor interpretación femenina. En Mejor interpretación masculina en Miniserie está Esteban Bigliardi, y la realizadora Victoria Galardi en el rubro de Mejor Creador de Serie.