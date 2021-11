Un festival de cine fantástico por la web

La 22ª edición del festival de cine fantástico Buenos Aires Rojo Sangre se realizará 2 al 12 de diciembre de manera presencial en CABA y por streaming gratuito para todo el país, en la plataforma Vivamos Cultura.

Como todos los años, el encuentro mostrará un amplio panorama de la producción independiente de todo el mundo, incluyendo films como la sangrienta y violenta producción norteamericana “The Retaliators” (Bridget Smith, Samuel Gonzalez, Jr.), una experiencia que se anticipa escalofriante; el regreso al euro horror de los 70 -con castillo medieval incluido- que propone la alemana Dawn Breaks “Behind the eyes” (Kevin Kopacka); la muy esperada secuela norteamericana de la imprescindible y seminal trilogía local “Plaga Zombi”, con su cuarta parte denominada “American Invasion” (Garry Medeiros) con come-cerebros de colores, gore, aliens y robots for export; el polémico documental canadiense sobre las peripecias de Hitler en nuestro país “Operation Luchador” (Alain Vézina); la desopilante comedia con monstruos norteamericana “Crabs!” (Pierce M. Berolzheimer), que bebe de éxitos como “Critters” y “Ghoulies”; la divertida invasión de extraterrestres de la británica “Creatures” (Tony Jopia); el terrorífico found footage belga sobre brujería “Duyster” (Thomas Vanbrabant y Jordi Ostir); la inexplicable y delirante lucha sobre dance pads de FP3: “Escape from Bako” (Jason Trost) o el rupturista filme italiano “Come in cielo, così in terra” (Francesco Erba), que mezcla una investigación policial con crímenes durante la Edad Media.

Y, como sucede cada año, la producción nacional tiene un lugar preponderante en el festival, a partir de producciones como el filme de terror “El desarmadero” (Eduardo Pinto), donde el arte y la muerte se encuentran; el delirio de fútbol, violencia y humor negro de “Punto rojo” (Nic Loreti); los pleyadianos y las abducciones de “Existir” (Gabriel Grieco); la misteriosa fábula de “La sombra del gato” (José María Cicala), donde se podrá ver a Danny Trejo compartir pantalla con Maite Lanata; la combinación de monstruos, acción y una banda de mujeres punk rock de “Émesis” (Pablo Parés); el universo de realismo mágico que genera “Los inventados” (Leo Basilico, Nicolás Longinotti, Pablo Rodríguez Pandolfi); el inquietante horror barrial de “El oscuro lugar donde habitan” (Gabriel Musco); el rape and revenge feminista de “Bella” (Laura Dariomerlo) o la aproximación al mundo de los muertos vivientes en la costa Argentina de “El ultimo zombi” (Martín Basterretche), entre otras muchas opciones.

Este año, el Buenos Aires Rojo Sangre abre una ventana a la más reciente producción de género taiwanesa, incluyendo películas como la violenta y salvaje “The Sadness” (Rob Jabbaz), la comedia política de zombies “Get the hell out” (I-Fan Wang) y el oscuro thriller “You have to kill me” (Chun-Hao Chan), en un panorama que muestra toda cinematografía a descubrir repleta de nuevos recursos y narrativas.

Invasión Japón

Como cada año, el BARS abre la puerta para que el cine nipón invada las calles de Buenos Aires. Esta edición en la ya clásica sección Invasión Japón nos muestra el tradicional y delirante filme colectivo “Tetsudon: natural born fools for foolish adults (varios, 2019), los extraños mundo paralelos de “The land beyond the Starry Sky” (Kazuya Konaka, 2021) y el acercamiento a la ciencia ficción intimista de “12 months of KAI” (Mutsumi Kameyama).

Función de apertura

El 22º BARS abrirá sus actividades con el preestreno de “Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City “con el regreso de la franquicia basada en el mítico videojuego de Capcom. Prometen un arranque a puro zombis y gritos.