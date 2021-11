Las Pro...tagonistas

Uno de los viejos axiomas del fútbol sostiene que los equipos se arman de atrás para adelante. Si bien los goles que se convierten se llevan la mayoría de las fotos, los que se evitan son igual de importantes. De hecho, si bien los hay, son extremadamente raros los casos de equipos campeones que no cuentan entre sus virtudes la solidez defensiva. El mediocampo y el ataque pueden jugar con otra soltura cuando saben que el fondo está bien custodiado.

Y así ocurre con Las Pro FC, el campeón del Clausura en la categoría femenina A, la principal. El equipo de indumentaria azul, que guarda buena semejanza con la de PSG, fundamentó su conquista en la fortaleza que exhibe en todas sus líneas, pero sobre todo con su buen juego aéreo (prueba de ello fue el gran gol de cabeza de Valentina Ramallo, que abrió el partido) y su firmeza defensiva. Y en esto último, hay dos nombres principales: la arquera Cecilia Pollano y la defensora Florencia Pérez de Nucci. Casi todos los intentos de Aliadas terminaron frustrados por las manos de la primera, o la solvencia de la segunda para despejar con los pies o la cabeza.

Lo curioso es que para Cecilia, que ataja como si fuera una experimentada, el fútbol es casi una novedad. Pero tiene un secreto: “jugué 12 años al voley como líbero en Tucumán de Gimnasia. Era la que recibía todas las pelotas, por eso el voley me ayudó mucho en cuanto a los reflejos, el no tenerle miedo a la pelota, ir al piso, sacar, etcétera. Nunca había jugado al fútbol, pero estoy feliz con este cambio”. Además, le tira flores a su compañera de zaga: “Florencia se sacó todo: de cabeza, con el cuerpo, todo. No dejó pasar nada en nuestra linea de defensa”. “Flor” recibe el elogio y lo devuelve de primera: “para mí, Cecilia tuvo un partido impecable, se atajó todo”.

LAS PRO FELICES. (Arriba) La foto de las campeonas de Oro. (Derecha) Pollano y Pérez de Nucci festejan abrazadas

El partido ante Aliadas fue entretenido y contó con muchos espectadores que disfrutaron esta final. “Era muy difícil, así que fueron importantes los tres goles que marcamos en el primer tiempo. Las Aliadas tienen un equipazo. Creo que nunca había corrido tanto”, comentó extenuada, pero feliz, Pérez de Nucci. La defensora central, que impone su estatura, lleva cuatro años de los más de 10 que cuenta el equipo. Cecilia, en cambio, es la más nueva del grupo: “fui la última en incorporarme al equipo, este año. Me invitaron a jugar y son esas decisiones que uno dice ‘¿lo hago o no?’, y hoy el corazón me explota de felicidad”.

Tanto la “1” como la “17” coincidieron sobre lo que son Las Pro: “amigas. El grupo humano es impresionante. La pasamos muy bien adentro o afuera, hasta cuando no jugamos” comento “Flor”. En tanto, “Ceci” destacó “el grupo humano. Vienen jugando desde hace más de 10 años. Merecían la copa”.