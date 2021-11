Morales reclama presentar los agravios delante de la prensa

El abogado Gustavo Morales (foto), que patrocina legalmente a la Fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad (Cedjus) manifestó ayer a LA GACETA que no había sido notificado del pronunciamiento del juez Eduardo Romero Lascano que rechaza la pretensión de la entidad de convertirse en querellante en la causa en que el ex juez Enrique Pedicone denunció al vocal de la Corte Daniel Leiva por presuntos tráfico de influencia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. En la resolución judicial de Romero Lascano también se declara desierta la apelación presentada por Morales y por Ramón Eduardo Ruiz Pesce, como director de Cedjus, en contra de la resolución del juez Juan Francisco Pisa (fue destituido este mes), dictada el 28 de octubre de 2020, por la cual excluye como pruebas los audios aportados por Pedicone: según el ex magistrado, ahí está grabado Leiva cuando le solicita que mantenga con perfil bajo una causa penal contra el legislador opositor Ricardo Bussi, denunciado por supuesto abuso sexual.

Uno de los elementos centrales de Romero Lascano en su determinación consiste en que, luego de dos intimaciones, los representantes de Cedjus no formularon por escrito los agravios con los cuales fundamentar su apelación contra el fallo de Pisa.

Morales manifestó a LA GACETA que en todo momento se solicitó al magistrado que se les permitiera presentar sus agravios de manera oral y pública, y no de forma escrita y reservada. “Junto con el doctor Ruiz Pesce manifestamos insistentemente nuestra intención de manifestar nuestros agravios de manera oral y pública y, fundamentalmente, con presencia de la prensa. Invocamos para ello los artículos 473 y 477 del Código Procesal anterior (Ley 6.203). Nos dijeron que no había turnos para una audiencia presencial y ofrecimos toda clase de alternativas: que la audiencia fuera digital, a través de la plataforma que el juez determinase, pero siempre buscaron evitar esa posibilidad. Y nosotros nunca aceptamos hacer esto de manera secreta y reivindicamos el derecho de hacerlo de manera pública. Esos derechos están siendo desconocidos”, puntualizó.

Morales puntualizó, además, que de lo que sí tiene conocimiento es que la Corte Suprema, en junio, declaró admisible un per saltum presentado por Cedjus para que sea el alto tribunal quien directamente entienda en la apelación contra la resolución de Pisa.