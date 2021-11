Piden que se investigue a los acusados de encubrir el crimen de Paulina

En el segundo juicio por el crimen de Paulina Lebbos quedó al descubierto la intrincada red de encubrimiento que se montó para que no se supiera la verdad. El tribunal, integrado por Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto, no sólo condenó a las cinco personas que llegaron acusadas por ese delito, sino que además pidió que sean investigadas más de 40 por el mismo ilícito o por falso testimonio. Han pasado casi tres años desde que se conociera el fallo y no se condenó a ninguno de ellos. En realidad, no se sabe si al menos todos fueron imputados.

Los jueces ordenaron que sea el fiscal Diego López Ávila el que realice la investigación. Pero al haber una reforma en el Ministerio Público Fiscal, el funcionario judicial no podía cumplir esa tarea, ya que había sido designado al frente de una oficina especializada en Robos y Hurtos, y su intervención podría generar futuras nulidades. Además, cuando el fallo quedó firme al ser convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, ya regía el nuevo Código Procesal Penal, ya que los expedientes pasaron a engrosar las causas del régimen conclusional.

Por esa razón, hace poco más de una semana, el padre de la víctima, Alberto Lebbos, le envió a una nota al ministro fiscal, Edmundo Jiménez, para que ordene el inicio de la investigación de todos los mencionados. A continuación, se publica la lista de los acusados, divididos en grupos para que se entienda mejor su nivel de participación.

Amigos:

Para los investigadores este grupo es clave porque con sus dichos se inició la investigación de la desaparición y posterior crimen de Paulina, ocurrido el 26 de febrero de 2006. Los que forman este listado son:

1- Virginia Mercado: fue la última persona que la vio con vida y la que dijo que se dirigía a la casa de su novio César Soto a bordo de un Fiat Duna bordó con vidrios polarizados.

2- Jimena Mercado: hermana de la compañera de la víctima y una de las personas que estuvo con Paulina la noche que desapareció.

3- Alejandro Aramayo: primo de las Mercado que también estuvo con ellas en el boliche Gitana del ex Abasto.

4- Jorge Jiménez: amigo personal de Paulina y de su pareja César Soto.

Policías:

Estos quizás sean los eslabones más complicados de la red de encubrimiento. Entre ellos aparecen simples agentes hasta altos oficiales que llegaron incluso a ser titulares u ocupar cargos importantes dentro de la fuerza. Son:

5- Lilia Amelia Moyano: perito de la fuerza que realizó las tareas de recolección de muestras en el lugar donde se encontró el cuerpo.

6- Fernando Vázquez Carranza: otro de los profesionales de la Policía que habría omitido presentar documentación importante en la causa.

7- Rodolfo Maruf: jefe del área de Inteligencia de la fuerza y que realizó tareas de investigación.

8- Francisco Picón: realizó actuaciones complementarias como jefe de la Brigada de Investigaciones Norte. Debió renunciar a su cargo de subjefe de Policía por esta acusación.

9 - Jorge Alfredo Mazuy: perito de la Policía.

10- Daniel Alejandro Díaz: ex jefe de Criminalística de la Unidad Regional Capital.

11- José Ardiles, 12- Margarita Fátima Gómez, 13- Héctor Sosa, 14- Heberto Cortez, 15- Jorge Herminio Racedo, 16- Néstor Hugo Juárez, 17- José Eduardo Díaz: formaron parte de la comisión evaluadora que promovió el ascenso de Enrique García, el comisario de Raco que fue condenado por haber encubierto el crimen de Paulina.

18- Ernesto Fierro: integrante de la Policía Vial que tuvo a su cargo la preservación del lugar del hecho.

19- Raúl Lobo: ex jefe de Bomberos encargado del traslado del cuerpo de la estudiante,

20- Raúl Ferreira: segundo jefe de la ex Brigada de Investigaciones que realizó actuaciones complementarias en el caso.

21- Gustavo Herrera: prestaba servicios en la comisaría de Raco cuando se halló el cuerpo de Paulina.

22- Jesús Guerra: efectivo que no pudo explicar cuál fue su participación en el caso.

23- Arturo Polli: chofer del ex jefe de Policía y condenado por encubrimiento Hugo Sánchez que mintió al afirmar que había trasladado a su superior a una fiesta de Raco el día que desapareció Paulina.

Funcionarios

Los jueces también pidieron que sean investigados por encubrimiento, y/o abuso de autoridad, y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público, y/o falsedad ideológica y/o los que pudieran surgir por algunas maniobras que realizaron durante la investigación del caso o por el ascenso a García. En este listado aparecen cuatro de los seis condenados en el segundo juicio porque aparecieron nuevos indicios en su contra. Ellos son:

24- José Alperovich: ex gobernador y actual senador en uso de licencia. A partir de diciembre, al no tener fueros, deberá declarar como cualquier ciudadano común.

25- Mario López Herrera: ex ministro de Seguridad.

26- Eduardo di Lella: ex secretario de Seguridad.

27- Hugo Sánchez: ex jefe de Policía.

28- Nicolás Barrera: ex subjefe de la fuerza.

Varios

También se solicitó que sean investigadas personas que no pertenecían a la fuerza ni que eran funcionarios, simplemente civiles que, por una razón u otra, no habrían colaborado en la investigación o habrían puestos trabas para que no se supiera la verdad del caso:

29- Segundo Marcial Escobar, 30- Luis Antonio Santana y 31- Alfredo Jiménez (falleció): fueron los ex comisarios contratados por el Estado para que investigaran de manera independiente el caso.

32- Juan Cruzado: el remisero que dijo que trasladó a Paulina y después se supo que había arreglado todo con la Policía para que plantara esa pista.

33- Roberto Luis Gómez: el absuelto por el homicidio podría haber realizado maniobras de encubrimiento.

34- Esteban Gómez: hermano del anterior que también está sospechado de haber tenido participación en el homicidio. También se cree que pudo haber realizado maniobras de encubrimiento.

35- Ernesto Atim: otro de los sospechosos del homicidio y que también podría afrontar cargos de encubrimiento.

36- Antonio Gallardo: fue el primer acusado por el crimen y después fue sobreseído. El tribunal pidió que se lo investigara por encubrimiento.

37- José Luis Gómez: el padre de los Gómez que fueron mencionados como autores del crimen de la estudiante.

38- Ramón Fernández: empleado de la Dirección de Provincial de Vialidad

39- Daniel Eduardo Paz (fallecido): ex chofer de Alperovich y tesorero de Atlético.

40- Gustavo “El Gordo” González: líder de “La Inimitable” que intentó defender a Sergio Kaleñuk, uno de los acusados del homicidio de la joven.

41- Rubén Urueña: presidente de Central Córdoba que habría intentado respaldar la versión de Kaleñuk.

42- Macarena Bordato: la mujer que se hizo famosa por haber insultado a personas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y se la mencionó en la “línea narco” del caso.