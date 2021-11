Naranjas goleadoras

La contundencia que tuvieron las selecciones femeninas tucumanas en el Seven de la República fue abrumadora. Por lo tanto, hoy en Paraná, las Naranjas y Naranjitas, tendrán en semifinales la confianza en sí mismas que traen las goleadas. En Mayores, desde las 16, Tucumán enfrentará a Córdoba y a la misma hora, pero en Juveniles, enfrentará a Oeste. Buenos Aires-Cuyo y Misiones-Entre Ríos son los otros cruces en Mayores y Juveniles, respectivamente.

Las tucumanas no recibieron tantos en ninguno de los partidos que jugaron para seguir en el camino de la defensa de las coronas. En la cancha de La Tortuguita del Club Paraná Rowing, las Naranjas derrotaron a Salta por 47 a 0 y luego a Entre Ríos, 37 a 0. Incluso aunque el equipo que dirigen Emilio Valdez y Cristian Zelaya no consiguiera el tricampeonato, de antemano la jornada de cierre será especial e inolvidable para el rugby tucumano. Será la despedida de Rita Cazorla, capitana y referente no solo del seleccionado y de su club, Cardenales, sino de todo el rugby femenino de la provincia. Desde su debut en la disciplina, en 2005, llegó a vestir durante más de 10 años la camiseta argentina.

Lo de las Naranjitas es superlativo. El dato que lo solventa es que las defensoras del título nunca recibieron puntos en el torneo. La selección tucumana, actualmente dirigida por Walter Majolli, ganó en 2019 el primer torneo que se disputó. La racha se acentuó con las dos victorias de ayer en la segunda edición del certamen más importante de la modalidad reducida que se juega en el país: primero ganaron ante Jujuy por 52 a 0, en cancha del Club Atlético Estudiantes, después contra Alto Valle por 25 a 0, en La Tortuguita.

“Como siempre, las chicas no se guardan nada”, destacó Majoli con orgullo lo obvio en sus dirigidas. “Si bien el plantel tiene una renovación del 80 por ciento, tienen bastante confianza y crecen partido tras partido”, aseguró el entrenador.

Hoy se jugarán 23 encuentros de los 48 totales del certamen que luego de la fase de Zonas pasó a disputar las Copa de Oro, Plata y Bronce entre las 24 selecciones provinciales que compiten. Las finales de cada Copa, que se jugarán de corrido en La Tortuguita, tienen la siguiente programación: desde las 17.40,Bronce Juveniles; 18, Plata Juveniles; 19, Bronce Mayores; 19.20, Plata Mayores; 19.40, Oro Juveniles y 20, Oro Mayores.