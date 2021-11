Cartas de lectores III: balance

Estamos cerca de que el Estado muestre sus gastos, con legisladores que cobran $ 100.000 por mes ante un pueblo lleno de desigualdades, soportando deudas imposibles de pagar. Las PASO demostraron que las limosnas no sirvieron para dar cambiar el resultado. Algunos de los que ganaron olvidaron que el hombre llegó a la vida para servir a la humanidad. Muchos, por su ambición de poder, ya piensan en las elecciones de 2023 sin rendir el balance de 2021. La covid-19 y la inflación atacan sin piedad a la sociedad. La educación no llega a las zona rurales y a la periferia de la ciudad debido a la indigencia. El trabajo debe recuperarse urgente, con empresas y manos de obra de la zona. Si los precios aumentan el pueblo debe frenar el consumo hasta su normalización. La Justicia también debería despolitizarse para no seguir siendo peores que antes.

Pedro Castaño

Las Palmeras-Barrio Perón

Concepción