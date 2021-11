Cartas de lectores: medida anticonstitucional

Desde que fue creado el Banco Central en la década del 30 del siglo XX nunca jamás emitió una circular como la que nos prohíbe pagar con nuestro dinero un viaje al exterior (ver la circular). Las “reservas” del Banco Central son ahora negativas, además a la Argentina le prestan a una tasa de 20% anual en dólares (Chile y Uruguay al 4% anual). Ya me ocurrió que, estando en el exterior, me impidieron extraer mi dinero y tuve que recurrir a terceros países para poder viajar (amigos que viven en países serios). Nunca se ha visto en la historia de los bancos centrales una circular como esta. ¿Se imaginan a la Reserva Federal de los Estados Unidos entrometiéndose en los asuntos de los ciudadanos? Y si la medida es para ahorrar dólares, ¿por qué no empiezan incautando la enorme riqueza, obscena de la señora Kirchner? Ruego a quienes conocen de leyes que introduzcan un recurso de amparo en beneficio de estos rehenes que somos los argentinos.

Franco Eugenio Nanni

