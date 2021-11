En Atlético, la crisis es anímica

Es difícil ser parte del universo “decano” por estas horas. Nadie la está pasando bien con el presente de Atlético, hundido en los últimos lugares de la tabla de posiciones. En cada partido, el equipo tiene desequilibrios que le cuestan goles y derrotas. Por eso es tan difícil para Renzo Tesuri gozar su realidad que, con otro contexto, sería para disfrutar al máximo.

“La posibilidad me puso muy contento, pero no lo estoy con el momento que estamos pasando como equipo. Me sentí bien dentro de todo lo malo”, comentó Tesuri su retorno a la titularidad. El mediocampista había formado parte del “11” inicial por última vez ante Boca, el 19 de septiembre en la derrota en el “José Fierro”.

“Para nosotros es una situación muy fea: en un año se nos fueron dos técnicos”, hizo referencia a las salidas de Omar De Felippe y la reciente de Pablo Guiñazú. Tesuri fue contundente, en su análisis no esquivó responsabilidades. “En sí, los responsables somos los que entramos a la cancha”, sentenció el entrerriano.

Si Atlético muestra desequilibrios alarmantes durante los partidos, según Tesuri no tienen que ver con sistemas y estrategias. “Más que nada, pasa por lo anímico que por otra cosa”, estableció. “En el primer tiempo, contra Defensa y Justicia nos patearon apenas una sola vez y es el equipo que está segundo en el campeonato. Creo que eso es para rescatar”, advirtió el jugador.

Los ejemplos de que sus compañeros y él están pasando una crisis desde lo mental, también se producen fuera de la competencia. Sucede que Franco Mussis y Matías Orihuela no fueron incluidos en la lista de viajeros (ver aparte) que encararán los partidos en Santa Fe de mañana (Unión) y el viernes (Colón). Ambos habrían sido desafectados por un acto de indisciplina durante el entrenamiento matutino de ayer. Martín Anastacio, técnico interino del “Decano”, los habría reemplazado del equipo titular que practicaba en el complejo de Ojo de Agua. Mussis y Orihuela se fueron antes de terminar los trabajos. La actitud además les costaría no ser tenidos en cuenta hasta el final del torneo. Hasta el cierre de esta edición el club no emitió ningún comunicado.

Está claro que toda la realidad crítica “decana” que incluye cinco derrotas y un empate en los últimos seis partidos debe tener un cambio drástico. “Es muy dura y la tenemos que levantar nosotros”, reconoció Tesuri, que identifica algún indicio positivo en el cuerpo técnico. “Martín ya nos conoce”, dijo con tono de alivio sobre el interinato del DT cuando se fue De Felippe y logró ganar el único partido que dirigió. “Nos quedan tres finales”, fue taxativo Tesuri, pese a que su equipo no está en zona de copas y tampoco peligra con los promedios. Pero sí está en deuda consigo mismo y con sus simpatizantes, que pese a todo no dejan de acompañar.