Gabriela Cerrutti: “el Gobierno escuchó el reclamo tras la PASO”

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti consideró que el Gobierno supo escuchar a la ciudadanía luego del resultado de las PASO, resaltó que tienen un rumbo marcado, que hay una reactivación y ponderó la figura del jefe de Gabinete y gobernador en uso de licencia de Tucumán, Juan Manzur. Lo hizo en el marco de una conferencia de prensa virtual para medios del NOA, entre los que estaba LA GACETA. Este fue el diálogo:

- Al Gobierno le quedan dos años de gestión luego de unas elecciones en las que la ciudadanía no lo avaló. La pregunta es ¿cuál es el rumbo que se imponen y qué se debe cambiar o mejorar para satisfacer los reclamos de la sociedad?

- Entendemos que esa profundización de algunas medidas que se pusieron en marcha tras las PASO, de miradas sobre algunos temas en particular, las estamos dando. Hoy mismo el presidente hace recorridas visitando a ciudadanas y ciudadanos para preguntarles qué más creen que hay que hacer. Creemos que las PASO fueron una alerta muy importante para el gobierno y por eso pudimos tomar una serie de medidas. Escuchamos el resultado y se tomaron medidas, o tal vez había medidas que ya estaban tomadas y no se estaban difundiendo, otras se tomaban pero no se llegaban a implementar para la manera en la que se habían creado. El resultado de las generales los demuestra. Si lo de las PASO se proyectaba y los encuestadores decían que íbamos a terminar perdiendo por 10 puntos, la verdad es que terminamos con los mismos diputados y diputadas que Juntos por el Cambio y por menos de un punto por debajo, lo que no es producto de la magia, sino del trabajo y de haber entendido qué era lo que la ciudadanía estaba diciendo. En los dos años que pasó de la pandemia hubo un Gobierno sosteniendo la salud y la vida de los argentinos y también la economía para que no se terminara de caer como en todo el mundo, con situaciones que los analistas comparan con lo sucedido tras una guerra. Tal vez la preocupación de que había que vacunarse, que cuidarse, ver que no colapsen los hospitales nos hizo no estar escuchando las otras situaciones que estaban viviendo algunas familias argentinas y que tenían que ver que el mismo aislamiento y la misma crisis económica. No se vive igual en una familia con un sueldo en blanco y que llega a fin de mes que con una economía informal. Si hay un cambio empezó en las PASO y nosotros lo que estamos haciendo ahora es profundizando ese rumbo de acelerar la gestión, que las cosas se concreten y se está viendo la reactivación económica no son sólo números. Son más Pymes, con fuertes avances por ejemplo en el turismo, con mas provincias que son receptoras, lo fueron el último fin de semana y esperamos que lo sigan siendo en las vacaciones. Lo que significó el pre-viaje, lo que significó todo lo que se trabajó en turismo interno hizo que se reactivaran ciudades, polos turísticos que habían estado muy caídos durante la pandemia y para nosotros eso es esencial ya que no es sólo pre-viaje, sino todo lo que se mueve alrededor, la economía regional, las artesanías, todo lo que se reactiva y le cambia la vida a la gente. Sentimos que ese es el rumbo, que tenemos desafíos muy fuertes, y uno tiene que ver sin dudas con terminar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es lo que nos pone a nivel financiero e internacional con una mirada muy fuerte y en eso estamos trabajando. Nos cansamos de repetir que lo vamos a resolver a pesar de que fue una deuda contraída directamente, casi personalmente por el presidente Mauricio Macri. La deuda más alta contraída históricamente por la Argentina y la deuda más alta otorgada jamás por el FMI. Con esa carga, con esa herencia es con la que estamos trabajando. Así que esperamos que ese sea el rumbo de acá al 2023. Un rumbo que habrá que profundizar. Habrá que seguir escuchando y trabajando para que el crecimiento se traslade a la ciudadanía, y ver las inversiones que están llegando, como dice el ministro Matías Kulfas, que muestra y da a conocer una inversión de tal lado o de tal otra, y con inversiones grandes como la del hidrógeno verde que se empieza a desarrollar ahora. Creo que es un momento muy importante y lo que tenemos que hacer es cuidarlo y profundizarlo y esa es la tarea en la cual estamos.

- ¿Cómo analizan la actual situación epidemiológica?

- Sentimos que salimos de la peor parte, sabemos que el nivel de vacunación es altísimo, lo que nos permite tener cierta tranquilidad, pero vemos lo que está pasando en Europa y cuando se mueven los números en Argentina como ahora nos hace ser muy cautelosos y muy prudentes. Hay que seguir cuidándose, tenemos una meseta de jóvenes vacunados que se dieron la primera dosis pero no la segunda. Es muy importante que entiendan que tienen que ir a vacunarse, que lo único que te cuida es el esquema completo. Se comenzó a implementar tanto la tercera dosis como la dosis de refuerzo, pero necesitamos prever que no haya una tercera ola. Tenemos satisfacción en cuanto al nivel de vacunas, tenemos stock de vacunas al punto que se han donado a algunos países que no las tenían, tenemos producción local de vacunas, pero necesitamos que los chicos, que los jóvenes se vacunen para irse de vacaciones, para disfrutar del verano, para ir a bailar. Hay que vacunarse y hay que seguir cuidándose y seguir manteniendo la prudencia que mantuvimos hasta este momento.

- ¿Qué valor le asignan al trabajo de Juan Manzur desde que llegó a la Jefatura de Gabinete luego de las PASO y hasta las elecciones generales?

- Para el Gobierno fue un aporte central la incorporación de Juan Manzur como jefe de Gabinete, sin querer decir con esto que el anterior jefe de Gabinete no hubiera hecho un trabajo extraordinario y lo sigue haciendo ahora nuestro querido Santiago Cafiero desde la Cancillería, pero Juan Manzur con su dinamismo, con su relación con los otros gobernadores, con sus años ejerciendo el Poder Ejecutivo en su provincia la verdad es que le trajo una impronta muy particular a la gestión y sin dudas gracias a eso, cambió un poco el rumbo desde las PASO. Su trabajo fue de gran ayuda para mejorar el resultado hacia la elección general.

- ¿No considera que es antipática la medida de restringir el pago en cuotas de los viajes al exterior?

- Sí, por supuesto que es antipática, no tenemos dudas de eso, pero no creemos que afecten a las decisiones que se tomen en estas vacaciones ya que uno a esta altura del año si era un viaje al exterior ya estaba decidido, no así los viajes al interior, aunque la capacidad hotelera está casi al 90%, pero los viajes al exterior se planifican con un poco más de anterioridad. Hay situaciones que son distintas y esto no afecta igual a todas las personas, por eso decimos que es una medida momentánea, es una medida necesaria en un momento de reactivación y de crecimiento, hay una cantidad de dólares y de divisas que se filtran, ya que el que termina subvencionando los dólares de esos pasajes en cuotas es el Estado y para generar insumos en dólares en el exterior. Estamos dándole mucha fuerza al consumo interno, a lo que es el turismo interno. Es una medida antipática, pero momentánea, esperemos que dure lo menos posible, esperemos que se pueda mejorar tal vez la implementación y tiene que ver solamente con que no se pueden financiar en cuotas esos pasajes. Sí se pueden financiar de otras maneras que son más caras. Los viajes a las provincias se financian con el ahora 12 o el ahora 18 que tiene tasa 0. En este caso si lo tienen que financiar, la que lo tiene que financiar es la tarjeta en un momento en que la tasa de la tarjeta es menor a la de los créditos u otro tipo de financiamiento, pero entendemos que es una medida difícil y no nos gusta dar a conocer medidas antipáticas. Por eso pedimos también un poco de confianza y de comprensión. Este Gobierno está haciendo todo lo posible para incluir, para que se abra la posibilidad de quienes tengan su techo, su comida, la salud y la educación y la posibilidad de viajar llegue cada vez a más argentinos y argentinas y esta medida va en ese sentido, en ordenar. Hay un obstáculo, lo tenemos que resolver y esta medida se va a modificar ni bien se pueda.