Los temas de la pospandemia

Los comienzos y el presente

Francisco Pinto Balsemao

“En ocasión de la asunción del recientemente presidente electo Vicente Fox, a fines de 2.000, viajamos a manifestar nuestro apoyo a México un grupo de personas desde distintos países de América latina, España y Europa. Se trataba del primer presidente mexicano, en 70 años, que no era un candidato del PRI, que aspiraba a eternizarse en el poder. El presidente saliente, Ernesto Zedillo, perteneciente al PRI, sufría enormes presiones por haber avalado la victoria de Fox.

Quedamos tan satisfechos por los resultados de ese encuentro que los participantes decidimos institucionalizar ese grupo, que a partir de entonces se llamaría Foro Iberoamérica. Se nombró un comité de dirección, cuyo principal objetivo sería promover una reunión anual en Europa o América latina. Sus primeros copresidentes fueron Carlos Fuentes y Ricardo Esteves. Luego fueron sucedidos en esas funciones por Fernando Henrique Cardoso y Julio María Sanguinetti. Esa idea original se convirtió en un logro a lo largo de estas dos décadas.

En los últimos dos años las reuniones presenciales fueron reemplazadas, a raíz de la pandemia, por reuniones virtuales. Creemos que este Foro es un espacio necesario. En este 2021 nos preguntamos, entre otras cosas, por los liderazgos de la próxima década. La pandemia ha acelerado la mutación tecnológica y ha ampliado la duración de los regímenes populistas. Son muchos los interrogantes que nos plantea este tiempo”.

* Ex primer ministro de Portugal.

La debilidad de los partidos

Julio María Sanguinetti

“El mayor problema de la democracia hoy es el debilitamiento de los partidos políticos. Estos son los grandes estabilizadores de la opinión pública. La democracia, ya lo explicaba Aristóteles hace 25 siglos, es un problema aritmético muy complejo porque se basa en la articulación de mayorías. Ahí está el rol imprescindible de los partidos, que se demostró en el correr de la vida -Jefferson no pensó en partidos políticos cuando estaban haciendo la constitución sino en ciudadanos y estado-. Hoy vivimos un período de reformulación con estructuras menos rígidas, liderazgos menos estables, con la presencia de nuevas modalidades de comunicación. Los Chávez no son la causa sino la consecuencia de la crisis de los partidos”.

* Ex presidente de Uruguay.

Nuevos liderazgos

Ricardo Lagos

“Los nuevos temas están sobre la mesa. Los nuevos liderazgos tienen que saber adaptarse. Nosotros somos un poco analfabetos en el terreno digital. Nuestros nietos nos muestran las limitaciones que tenemos para comunicarnos entre generaciones. Es la primera vez en la historia que las generaciones tienen maneras distintas para comunicarse. Aprendamos rápido. Los más jóvenes deben aprender a escuchar. A valorar la separación de poderes. La demagogia está al alcance de la mano en estos tiempos. Los populismos están a la vuelta de la esquina. Lo más elemental de todo sigue siendo que mi verdad termina donde comienza la del otro. Tenemos ahora que aprender que somos capaces cada vez de tener un mundo que interactúa. Lo absurdo es que ese mundo está cada vez más globalizado y no logramos mantener las reglas de ese mundo. Así como la segunda mitad del siglo XX alumbró el mundo del Atlántico, en la primera mitad de este siglo viviremos en el mundo del Pacífico. Debemos preguntarnos qué nuevas formas de comunicarnos entre nosotros tendremos, cuáles serán las nuevas instituciones políticas y los nuevos liderazgos para este cambio epocal”.

* Ex presidente de Chile.

Aceleración de tendencias

Marcos Galperin

“Hubo enormes cambios en nuestras vidas. Desde nuestro lugar, vemos una gran aceleración en tendencias que, en algunos casos, ya se insinuaban. En todo lo que concierne al comercio y finanzas, que son nuestras áreas de especialización, vemos una aceleración muy grande en la gente a hacer sus consumos online. No ya en cuestiones específicas sino en la adquisición de todos los artículos que necesitan para su actividad diaria. Lo que ocurrió en un año de pandemia es equivalente a lo que hubiera ocurrido en dos o tres años en el nivel de penetración de comercio electrónico en la región. Vemos algo similar en el consumo de servicios financieros, donde vemos una democratización muy grande. América latina tiene aproximadamente el 50% de la población no bancarizada. Un porcentaje importante de este segmento hoy accede a servicios financieros, sin la necesidad de cumplir con los requisitos del mundo offline. También vemos una tendencia similar en rubros que no nos conciernen de manera tan directa. Desde compra de alimentos y acceso a entretenimiento a consultas médicas y clases de yoga. También con la educación, y con fuerza particular en lo concerniente al desarrollo web…

Con respecto al impacto en las empresas, estas tendrán que tener más claro su propósito, que es algo cada vez más valorado por los empleados. La gente quiere, cada vez más, trabajar en organizaciones que, de una u otra forma, contribuyan a mejorar la calidad de vida de la gente”.

*Fundador de Mercado Libre.

Comunicaciones y empresas

Carlos Slim Domit

“Las comunicaciones y la conectividad no solo nos permitieron seguir funcionando -trabajando, socializando, entreteniéndonos, comprando- durante la pandemia. Aunque la demanda de datos subió más de un 70%, las redes la soportaron gracias a las inversiones que se habían hecho. La asignatura pendiente es poder llevar la cobertura a todos los rincones y eso implica una nueva forma de pensar para gobiernos y reguladores. No solo se trata de infraestructura para la conectividad sino acceso a los dispositivos y servicios que esa conectividad puede brindar. También educación para que la población conozca las posibilidades que tiene de capacitarse y de informarse mejor…

La pandemia nos mostró nuestra capacidad para secuenciar el virus y tener en pocos meses vacunas en fase 1. Hoy se acercan los tratamientos efectivos. Fue un ejemplo de colaboración para resolver grandes problemas sociales…

Vamos a ver empresas debilitadas, otras fortalecidas y muchísimas modificadas después de esta pandemia. Está cambiando el ADN de las empresas tradicionales. Para una empresa comercial tradicional, en la que su enfoque principal era comprar y vender productos y servicios, ahora su gran reto es logístico para conjugar lo físico y lo virtual. Un banco, por ejemplo, pasará a ser un proveedor de servicios financieros.

Pasaremos de analizar sectores, como hacíamos hasta ahora, a analizar subsectores. En el sector inmobiliario, diferirá mucho el subsector de oficinas y el de departamentos. En hotelería, el subsector turístico y el de negocios. Cada subsector deberá pensar cómo adaptarse, lidiar con la complejidad y detectar los nuevos retos. Una de las cosas más importantes que nos deja la experiencia de la pandemia es valorar el peso de la colaboración, no solo entre países, sino también entre los diversos sectores”.

* Presidente del comité de administración de Telmex.