Imputaron a tres detenidos por el asalto en un edificio durante la Nochebuena de 2020

Tres integrantes de una banda de escruchantes fueron detenidos ayer en barrio Victoria y en Villa Amalia y fueron acusados por el asalto perpetrado el 24 de diciembre de 2020 en un edificio ubicado en Monteagudo al 700.

En la audiencia de formulación de cargos y medidas de coerción contra los tres sujetos (de 27 –alias Bidón-, 30 –alias Mubi- y 36 años –alias Mudo-), fueron imputados por el robo agravado por un arma impropia con el uso de violencia.

Esa noche, a las 23:43, al menos seis delincuentes ingresaron al inmueble y redujeron violentamente al empleado de seguridad, a quien lo amenazaron con un arma de fuego y lo maniataron en un depósito. Luego se dirigieron a un departamento donde sabían que se encontraba sin moradores y sustrajeron una importante suma de dinero en dólares, euros, joyas y medallas de oro.

La investigación es dirigida por el titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, Diego López Ávila, quien pidió la prisión preventiva por cinco meses por riesgos de fuga, entorpecimiento de la investigación y las medidas por producir (reconocimiento en rueda de personas). “Se formaliza este hecho, pero se informa que se va ampliar la investigación por otros ilícitos donde uno de ellos está relacionado con La banda de Miguel Antonio ´La Gata´ Lizárraga”, expuso.

Finalmente, la jueza interviniente avaló parcialmente el pedido del Ministerio Público Fiscal, por el plazo de cuatro meses, y ordenó el inmediato traslado desde su lugar de detención hasta el penal de Villa Urquiza.

Cuando se le otorgó la palabra, la hija de la víctima pidió seguridad. “Gracias a Dios la Fiscalía actuó muy bien, me sorprendió la investigación en este tiempo. A mí nadie me garantiza que queden afuera. Somos gente trabajadora. ¿Si hubiéramos estado que hubiera pasado? Fue premeditado, no fue al voleo”, manifestó.