Cartas de lectores IV: ¡celulardependientes!

Como en varios lugares de la provincia, a causa de la fuerte lluvia con vientos huracanados, quedamos sin luz por 8 hs. Toda una eternidad, realmente fue dramático, los zancudos se hicieron una fiesta, sin aire acondicionado hubo que abrir puertas y ventanas. A medida que pasaban las horas ya era caótico. – “¿Ya hablaste a EDET?” – “Sí, y me contestó una computadora”. - “Me voy en moto a la casa de mi mamá, que vive en Lomas de Tafí” -me dijo Cecilia – “porque me quedé sin carga en la batería de mi celular, y allí tengo todo”. En otros tiempos no muy lejanos, nos preocupaba el corte de la cadena de frío de los alimentos o simplemente que esté el agua fresca. Señores responsables del suministro eléctrico, no nos hagan sufrir más; ahora el uso del celular es cuestión de vida o muerte, tanto para los niños como para los adultos; ya somos todos “celulardependientes”; nos puede faltar para comer, pero el celu ¡nooo!

Francisco Amable Díaz

Pedro G Sal 1.180 B° 20 de Junio

San Miguel de Tucumán