Rugby femenino: a defender los títulos en Mayores y en Juveniles

Hoy, las Naranjas y las Naranjitas comenzarán a defender el título en Paraná cuando disputen el tradicional Seven de la República en su versión femenina. Las mayores, a cargo de Emilio Valdez y Cristian Zelaya, van por el tricampeonato (ganaron en 2018 y 2019). Formarán parte de la zona 1 junto a Entre Ríos y Salta. En tanto que las juveniles, dirigidas por Walter Majolli, buscarán el bicampeonato (ganaron en 2019). Compartirán la zona 5 con Alto Valle y Jujuy. Este Seven marcará el retiro de un ícono en el rugby femenino: Rita Cazorla.

El fixture: mayores: desde las 12 vs. Salta y vs. Entre Ríos (20). Juveniles: 11.20 vs. Jujuy y 19.40 vs. Alto Valle.

Las primeras de cada zona avanzarán a las semifinales de la Copa de Oro en busca del título; se jugarán mañana desde las 16.

Planteles: Mayores: Emilia Ortega, Andrea Moreno, Giuliana Agüero, Martina Umana, Abril Romero, Rita Cazorla, Ariadna Ramírez, Agostina Campos Ruiz, Florencia Moreno, Ángela Juárez, Yanina Serrano y Azul Medina. Juveniles: Ariadna Aballay, Florencia Marín, Ana Paula Balceda, Lourdes Cabrera, Ana Medina, Priscila Figueroa, Constanza Entable, Agustina Barrera, Nair Alderete, Celeste Rosales, Luciana Cabrera y Luisina Contreras.