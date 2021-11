Sondeo: ¿qué te parece la medida del Banco Central sobre los viajes al exterior?

La noticia todavía se analiza y muchos no lo pueden creer: el Banco Central (BCRA) decidió prohibir las cuotas para la compra de viajes al exterior. La medida rige desde hoy justo cuando arranca al fiebre del Black Friday.

De acuerdo con la comunicación del BCRA, los pasajes, estadías y cualquier otro servicio en el exterior deberá abonarse en efectivo, con tarjetas de débito o con las de crédito, pero en un solo pago. “Las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, remarca la resolución del Central.

Por eso te consultamos: