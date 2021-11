Con el título en el bolsillo, Gallardo sembró dudas sobre su continuidad en River

¿Qué será del futuro de Marcelo Daniel Gallardo? Anoche, el DT de River Plate saldó una de las pocas cuentas pendientes que tenía al frente del "Millonario": obtener la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Y, entre los festejos y el cariño del público, el "Muñeco" envió un mensaje que generó preocupación en Núñez.

River, el campeón más contundente de los últimos años

"Voy a replantearme mi futuro en diciembre. Ya le di todo al club. Se necesita estar al 100%", afirmó Gallardo, en una entrevista con ESPN, luego del contundente 4 a 0 ante Racing Club.

Gallardo agrandó su récord como el entrenador con ganador de River

A falta de tres fechas para que finalice el torneo, River Plate le sacó 12 puntos de diferencia al segundo -Talleres de Córdoba- y se consagró campeón de la Argentina.

El imponente recibimiento que tuvo River en la noche de su consagración

El "Muñeco", que ya ganó dos Libertadores -una de ellas, ante Boca, en Madrid- y que acumula 13 títulos en su palmarés como DT "millonario", lo vivió con una emoción especial, con su pequeño hijo Benjamín en brazos. ¿Fue una despedida?

River fue una máquina ante Racing y se consagró campeón del fútbol argentino

"No sé cuándo lo voy a decidir. Más allá de la reflexión, va a ser una decisión muy difícil de tomar. No sé si va a ser la decisión más difícil de tomar, porque deportivamente pasamos por muchas situaciones, pero personalmente seguramente sea la más difícil de mi vida", expresó Gallardo ante las cámaras, sembrando más dudas que certezas con relación a su continuidad al frente de River Plate.

Para cerrar, dejó en claro que ni siquiera en su círculo más íntimo saben qué hará en 2022. "Mis hijos no me preguntan nada sobre mi futuro, por suerte solo me acompañan. Son muy respetuosos de mis decisiones. Es más, con mi familia no hablo de fútbol. Solo con mi equipo de trabajo por el cual siento un orgullo enorme de tenerlos al lado", añadió.