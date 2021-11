Pedido de taxistas: malestar en “la Perla del Sur”

El microcentro de “La perla del sur” se transformó ayer a la mañana en un caos. Medio centenar de taxistas se concentró alrededor de la plaza Mitre para demandar al municipio un aumento del 30% de la tarifa del servicio. Los choferes también se plantaron frente a la intendencia para hacer oír sus reclamos. Ahí lanzaron insultos a los concejales que, supuestamente, tenían que reunirse para tratar el pedido, pero no lo hicieron. Los taxistas aspiran a que la actual bajada de $ 55 suba a $ 71.50. Adrián Peralta, vocero de los manifestantes, dijo que el sector fue autorizado por última vez a incrementar la tarifa en marzo. “En ese entonces aceptamos un aumento que estuvo por debajo de nuestras aspiraciones con el compromiso de que la tarifa iba a ser revisada en octubre. “Pasó el tiempo y seguimos igual. Lo grave es que la inflación nos carcome y ya no podemos ni sostener nuestro presupuesto familiar”, advirtió. Peralta sostuvo que el colmo de la situación es que el Concejo no se reúne ahora, “pero lo hizo cuando tuvo que elegir autoridades y casi todos los días”. “El 30% es un aumento que se ajusta a los índices inflacionarios. Todas las cosas aumentaron, menos nuestros ingresos”, apuntó. La concejala Katherina Mazzuco, del Partido de la Justicia Social (PJS) dijo que el cuerpo ya se reunió con los taxistas la semana pasada y quedó el compromiso de que estudiaría el pedido de ajuste. “Es probable que el tema lo tratemos la semana próxima en sesión ordinaria. Mañana tendremos una especial pero para tratar el presupuesto municipal”, añadió. “Aquí hay que establecer un aumento que se adecue a la situación de los choferes y de los usuarios”, observó la edil. Los taxistas seguirán la protesta.