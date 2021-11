El ministro de Salud bonaerense pidió discutir restricciones para los no vacunados contra la covid-19

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, alertó hoy sobre la posibilidad de un rebrote de la pandemia de covid-19 durante el verano y pidió discutir restricciones para las personas que no se hayan inmunizado.

"En el verano podríamos tener algún tipo de rebrote pero no creo que nos lleve a tomar restricciones, no quiero decir nada con certeza porque en la pandemia las cosas van cambiando", afirmó Kreplak durante una entrevista con Radio Continental.

Y añadió: "puede haber una ola -de contagios-, sobre todo porque empieza a hacer mucho calor, hay aire acondicionado en lugares cerrados por lo que hay que ser muy cuidadosos, seguir usando el barbijo y mantener la ventilación en lugares cerrados".

El funcionario bonaerense pidió además discutir la posibilidad de restringir la circulación de personas no vacunadas, tal como ocurre en otros países.

Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.

"Es una discusión que debemos darnos, no solo sanitaria, sino que debe atravesar a la sociedad en general y yo lo haría ahora para llegar preparados (ante la posibilidad de otro ola) y creo que la discusión es si se pone o no en riesgo a los demás", opinó.

En esa línea, Kreplak indicó que "en el mundo hay experiencias donde no se puede ir a trabajar, no se puede ir a estudiar, al cine, al teatro o a espectáculos deportivos si no se está vacunado".