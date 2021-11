Ex subalternos del fiscal Albaca generan revuelo en el juicio

Una declaración testimonial complicó al ex secretario del ex fiscal Carlos Albaca, Emilio Ángel Salazar. Este ex funcionario terminó implicado en una causa por presunto falso testimonio solicitada por el fiscal Gerardo Salas y la abogada querellante Soledad Deza. Pero eso no es todo: Alberto Lebbos, padre de la víctima Paulina Lebbos, informó al tribunal que había sorprendido a Salazar mientras conversaba con otros ex integrantes del equipo de Albaca que aguardan para exponer como testigos en el juicio oral iniciado el 23 de noviembre de 2021 en la Justicia provincial.

“Este hombre (Salazar) me recibió 500 veces y ahora dice que no se acuerda nada sobre la causa de Paulina. Ahora acabo de escuchar en el pasillo que le contaba a los otros testigos sobre las preguntas que le habían hecho (en la audiencia de debate). No pido la detención (del ex secretario de Albaca) por razones humanitarias: dijo aquí que su esposa está enferma”, manifestó Lebbos bajo juramento al tribunal que integran Fernanda Bähler, Wendy Kassar y Raúl Cardozo. La situación expuesta por Lebbos llevó a que la presidenta Bähler recordara a la guardia policial que los testigos no debían dialogar entre sí. Salas solicitó que el testimonio de Lebbos sea incorporado a las actuaciones de supuesto falso testimonio para que las reciba y las evalúe la Fiscalía de Decisión Temprana que actúa en los casos del nuevo Código Procesal Penal.

Albaca es el primer funcionario constitucional juzgado en la institución en la que trabajó por posibles delitos cometidos durante el ejercicio de su cargo. En este caso afronta una acusación de presunto encubrimiento agravado por su desempeño en los casi siete años en los que dirigió el proceso abierto por el homicidio de Lebbos.