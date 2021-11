Movilizaron "para que los niños tengan una alimentación justa y por salarios equitativos"

En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, trabajadores de la economía popular se movilizaron hoy por la capital. “Es un día importante para nosotros. Cuando decimos no, es no. Le decimos sí a la vida”, remarcaron.

Además, reclamaron: “la pobreza ha golpeado mucho a las familias tucumanas, por eso apostamos a que los niños tengan una alimentación justa y a que los padres tengan un salario equitativo”.

Además, pidieron al Gobierno que responda ante las necesidades y los problemas de la población tucumana.