"Palito" Ortega y el reencuentro con su madre, que lo abandonó de niño

En una emisión especial del programa "Los Mammones" homenajearon a Palito Ortega, en donde además de cantar sus clásicos también contó algunos pasajes de su vida, como por ejemplo el reencuentro con su madre, que los había abandonado cuando eran niños.

“Vos recibiste una carta de ella y te encontrás con tu mamá una vez, ¿no?”, le preguntó Jey Mammón, el conductor del ciclo que se emite por América. “Sí, me entró una gran curiosidad porque habían pasado muchos años y quería saber cómo estaba. Tenía esa cosa que te puede agarrar como: ‘¿Qué hago?’. No sabía bien cómo actuar. Y bueno, finalmente nos encontramos, fue un encuentro difícil... Pero bueno, yo entendía que era la vida, se dio así”, respondió Ortega.

“Yo ya había empezado a trabajar, le compré un departamento muy lindo. Le dije: ‘Yo quiero que estés acá, más cerca, en Capital’. Porque vivía en Berazategui. Y bueno, nos empezamos a ver más seguido, empezamos a hablar... Las conversaciones son interesantes porque ponen en blanco y negro muchas cosas. Ella tenía muchos argumentos siempre, me contaba cosas que yo sabía, más o menos, por dónde iba todo”, recordó Ortega, según reprodujo Infobae.com.

“Éramos cinco varones y una hermana muy chiquita. Y mi viejo se hizo cargo de todo. Entonces, mi viejo era como Dios. No me alcanzaba las manos para querer ayudarlo. Le dije: ‘Papá, haceme un cajón de lustrar’. Y me iba a la puerta de un club, venía un tipo y le lustraba y le cantaba, para que vengan más clientes. Y después, esas monedas se las ponía en las manos a él”, detalló Palito acerca de cómo se reconfiguró la familia tras la ida de su madre.

“Un muchacho como yo” y “Despeinada” (”Esta la escribimos con el señor Chico Novarro”, fueron las primeras dos canciones que sonaron, en las que también intervino Lalo Fransen: el director musical de Palito, con quien se conocieron en el Club del Clan, tocó la guitarra e hizo los coros mientras en el estudio se desató una fiesta. “Nos vamos de gira después de esto, eh”, le dijo Palito a Jey.

El ex gobernador tucumano también aprovechó el encuentro para contar sobre su próximo recital. "Ya estoy despidiéndome, no sé si voy a volver al Luna Park”, dijo el cantante en referencia a su próximo show en el Palacio de los Deportes (el 11 de diciembre, con entradas agotadas), el cual se presenta como “tour despedida”.

“Este año me voy a dedicar a saludar a al gente y agradecerle de todo corazón por todo lo que recibí durante más de 50 años. Hay que agradecerle desde lo más profundo de nuestro ser a Dios y a la gente por todo. Voy a aprovechar todo este año que viene, inclusive, para hacer algunas visitas internacionales, por Latinoamérica, pero ya para darles el abrazo final. Para decirle gracias. Uno ya se está despidiendo”, dijo Ortega, quien anunció que dará una nueva función en el Luna, el 22 de abril de 2022.

En el final del programa hubo más música y el invitado entonó clásicos como “Lo mismo que a usted”, “Sabor a nada”, “Viva la vida”, “Corazón contento” y “La felicidad”, con el que se despidió.