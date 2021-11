La oposición expresó su descontento por la designación de Leiva

Alfaro: “elegimos entre lo malo que tenemos”

El intendente Germán Alfaro opinó que la designación de Leiva en la presidencia de la Corte “no es una buena noticia para los tucumanos”. “Leiva era un miembro de la Corte con promedio 3 (en la Universidad) y hay que ser muy probo para ocupar esos espacios que son de gran responsabilidad”, dijo. Recordó que ese mismo puesto fue ocupado por personas de “excelencia” como Arturo Ponsati y José Ricardo Falú. “Además va conformar la futura Junta Electoral y su conducta no es imparcial”. “Las instituciones tienen funciones, pero estamos eligiendo entre lo malo que tenemos. Quienes enjuician no son los mejores, los que garantizan responsabilidad e imparcialidad. Por eso no es una buena noticia para los tucumanos, ni tampoco de nuestra provincia para el país”, afirmó.

Cano: “una triste noticia para la institucionalidad”

“La elección de Daniel Leiva como presidente de la CSJ es un impensado reconocimiento para quien ha protagonizado uno de los escándalos jurídicos políticos más vergonzosos de los que se tenga memoria en el ámbito judicial”, dijo José Cano, diputado nacional de Juntos por el Cambio. “Es una triste noticia para la institucionalidad de nuestra Provincia y otro avance del poder político en su proceso de colonización del poder judicial. Dios nos libre de una Junta Electoral bajo sus designios en la elección provincial prevista para 2023”, exclamó.

Arréguez: “toda una postal del régimen”

“(Daniel) Leiva es el nuevo presidente de la Corte Suprema. Es el vocal que fue grabado por un juez al que le pedía en hombre de Manzur y Jaldo que maneje ‘la intensidad’ de a la causa de Bussi por abuso sexual. Toda una postal del régimen”, expresó en un tuit Alejandra Arréguez, ex candidata a diputado por el Frente de Izquierda.

Elías de Pérez: “una justicia a medida”

La senadora nacional saliente de Juntos por el Cambio, Silvia Elías de Pérez, consideró que la elección de Daniel Leiva como presidente de la CSJ “es un moño a medida para la Justicia, diseñado por el oficialismo”. “¿Qué causas contra los amigos del poder de turno pedirá Leiva que ‘sigan picando bajo’ o que se ‘maneje la intensidad’?”, se pregunta la dirigente radical, en alusión a los audios que dio a conocer en su denuncia el ahora ex camarista penal Enrique Pedicone. “El flamante presidente de la Corte va a ser ‘cuidadoso’ con temas que tengan que ver con el Gobierno, porque él es parte del mismo, de ese espacio”. Leiva viene a hacer doctrina el dicho ‘entre bomberos no nos pisemos la manguera’”, ironizó la senadora saliente.

Canelada: “está puesto para controlar la elección”

“Leiva es el vocal de la Corte que fue grabado apretando a un juez para que regule la intensidad de una causa judicial vinculada con el poder. Es el juez que se juntaba a comer asados con el gobernador y el vice cuando los ciudadanos estaban obligados a estar encerrados por la pandemia”, advirtió José María Canelada, legislador por la UCR.