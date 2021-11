Una concejala electa salteña protagonizó un video escandaloso

El nombre de una concejala electa por la ciudad de Salta tomó repercusión nacional luego de que se viralizara un video donde se la observa conduciendo un vehículo sobre la falda de un hombre. El material fílmico salió a la luz la noche del martes, horas después de que Soledad Gramajo reciba el diploma que la Justicia Electoral le entregó por ser una de las candidatas elegidas en las elecciones provinciales del 15 de agosto.

El próximo 3 de diciembre Gramajo deberá asumir a la banca del cuerpo deliberativo, pero su futuro hoy es incierto porque a pesar de que ella aseguró que no renunciará al cargo, pero la principal referente del partido Salta Nos Une –la intendenta salteña Bettina Romero- calificó de “repudiable” a las imágenes. “Quiénes ocupamos un lugar y quiénes estamos en un lugar que es la función pública debemos dar el ejemplo”. En sintonía similar, el gobernador Gustavo Sáenz aseguró que la concejala tuvo una conducta “reprochable” y remarcó que el Concejo Deliberante deberá pronunciarse.

En diálogo con el canal América, Gramajo reconoció ser la protagonista, que según ella se filmó años atrás, pidió disculpas “por la situación” y aseguró que hay “una manipulación política” en la difusión del video. “Yo no sabía que estaban filmando, evidentemente fue una cama”, dijo la ex jueza del Tribunal de Falta del municipio capitalino y enfatizó: “Creo que, por ser mujer, cuesta llegar a algunos puestos. Me he mantenido callada en muchas oportunidades y no lo hago más. Es probable que ahora pidan mi renuncia”.

En consonancia con sus dichos, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio ya adelantó que buscará la destitución de la edila en caso que asuma el próximo viernes.

Los reproches contra Gramajo no llegaron solo desde el arco político, a través de una publicación en redes sociales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial pidió la suspensión de la concejala. El organismo nacional le pidió a la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Salta la suspensión de la licencia de conducir de la funcionaria.