¡Paren las rotativas! “No me da para ser Gobernador, ni lo pienso”

El reconocido humorista Miguel Martín fue invitado a ponerse en el rol de periodista para armar la tapa de LA GACETA en “Paren las rotativas”, uno de los segmentos de “Panorama Tucumano”. Martín diagramó una portada, según su criterio, a la edición de hoy y mantuvo una charla con Federico van Mameren y Matías Auad, en la que destacó que a pesar de no haber sufrido hechos de inseguridad no le gusta la realidad que se vive en la provincia. El artista eligió cuatro títulos para la página que diagramó. “Pandemia: consejos para volverse paranoico” y “Volvió el público, mis hijos comen caliente”, fueron los que se destacaron. También incluyó en la tapa ficticia del diario dos títulos más: “Diego todavía te estoy buscando” y “¿Gordillo podrá ser gobernador de la provincia?”.

RECAUDOS. Martín contó que junto con su familia toman distintas medidas para evitar robos.

- ¿Sos de cuidarte mucho por la pandemia?

- Soy muy paranoico, me cuidaba mucho usaba tres tipos de alcohol, barbijos, mascaras. El 11 de enero me contagie y me enojé mucho porque tuve que suspender actuaciones por 15 días, como mínimo, y después de ese día estaba peor. Tenía fiebre, fui a la clínica, me hicieron estudios y me diagnosticaron una neumonía bilateral porque tenía tomado el 50% del pulmón. Estuve muy bien atendido, pero estar encerrado y con todos los médicos y enfermeros que entran disfrazados de Teletubbies no es lindo. Después estuve los últimos días de febrero y todo marzo con rehabilitación y recién pude volver a los teatros en abril.

- Tuviste miedo a morir?

- Sí, incluso estuve con oxígeno en la clínica. Yo estaba con la cánula y la cabeza te trabaja un montón. Así como soy creativo para pensar cosas graciosas también soy creativo para pensar cosas feas y eso me juega en contra. Aunque los médicos te dicen ‘vas bien’ uno no cree por lo que te procesa la cabeza y pensaba si volvería a ver a mis hijos. Después empezó a mermar el oxígeno y me empecé a tranquilizar.

- ¿Vas a estar en el Gran Rex el día de tu cumpleaños?

- Sí, le conté a mi mamá y ella me contestó: ‘¿Qué querés que haga?’. Le dije que en ese teatro estuvieron Los Plateros; Bob Dylan; Charly García; Mercedes Sosa; “Palito” Ortega, y ahora yo. Y me dijo: ‘como ha decaído’. Estaremos el 11 de diciembre allí y grabaremos el show que se subirá a YouTube el próximo año. Y Netflix que lo mire por TV. Hoy siento orgullo y agradecimiento cuando veo que más de 15 millones de personas vieron ese material.

- ¿Por qué lo decís?

- El año pasado fue gente de Netflix a ver el show y les pregunté si lo iban a subir y me dijeron que no, porque no entendían nada.

- ¿Qué significa Maradona para vos?

- El año pasado me hicieron una nota aquí en el diario sobre mis años viviendo en Buenos Aires de 2007 a 2008. Yo iba a los casting y en la mochila llevaba una camiseta de la Selección Argentina y un ‘fibrón’ porque soñaba encontrarlo para que me firmara la camiseta y nunca tuve la suerte. Un día fui al canal TyC para ver si lo podía encontrar y encontré al periodista Marcelo Palacios, le pedí la dirección de Maradona y me dijo que vivía en Villa Devoto, pero que no iba a poder pasar porque era un barrio privado. Yo quería un su autógrafo y una foto, nada más.

- ¿Querés ser Gobernador?

- Hablando en serio, cuando pasa algún conflicto político la gente me dice que me votaría, pero a mí no me da. Ni lo pienso.

- ¿Te lo propusieron?

- No, tampoco. Si algún día estoy mal de plata me postularé para algunos de estos cargos en los que podés aparecer y desaparecer (risas).

- ¿Te gusta el momento de la provincia?

- Sería mentir decir que me gusta lo que se vive actualmente. Toco madera porque no sufrí hechos de inseguridad. Vivo en Barrio Norte y hubo algunos hechos, incluso vecinas sufrieron robos. Igual, también soy paranoico con el tema seguridad y cuando llego a mi casa me fijo para todos lados y a mi señora y mi hijo les tengo prohibido sacar el celular en la calle. Cuando llego en el auto también, miro para todos lados y ya tengo pensado que si aparece alguno haré marcha atrás, lo siento mucho. Me voy alimentando y soy permeable a lo que voy escuchando por ahí.

- ¿Cuándo te ponés serio?

- En mi casa, cuando hago de padre. Me pongo serio cuando llega el resumen de la tarjeta y cuando voy al teatro porque yo hago humor en serio.