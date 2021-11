Atlético: la caída libre no se detiene

Otra vez sopa de arroz. El inicio del partido ilusionó a todos. Los hinchas y jugadores empezaron la tarde en total armonía. El homenaje a Diego Maradona antes del inicio parecía haber relajado las tensiones que se suponía íbamos a tener. Nada de eso: el hincha acompañó y se ilusionó con ese comienzo prometedor.

Con el diario del lunes -jueves en este caso- probablemente Pablo Guiñazú firme jugar el partido que jugó por 20 minutos su equipo. Desde el planteo táctico, la intensión, la intensidad y la concentración, los primeros minutos de Atlético fueron perfectos, teniendo en cuenta lo que venía mostrando y cómo llegaba el rival.

Guiñazú planteó un juego que se terminó convirtiendo en un arma de doble filo. Seis cambios respecto al partido anterior y un 4-1-4-1 bien marcado. Pobló la mitad de la cancha para cortar los circuitos de juego del “Halcón”, casi que jugó sin referencia de área retrasando a Ramiro Carrera y a Ramiro Ruiz Rodríguez para que aporten su velocidad a la hora de recuperar o contragolpear. La apuesta le salió bien a medias, porque Atlético presionó con peligro en varias ocasiones, pero nunca logró quedar mano a mano con Ezequiel Unsain. Y cuando lo hizo por primera vez en el partido, el asistente cobró un offside inexistente y privó al equipo del “Cholo” de ponerse arriba en el marcador. Cuando no se liga, no hay nada por hacer.

INTRATABLE. Cada vez que encaró, Walter Bou lastimó al “Decano”. En la imagen deja en el camino a Marcelo Ortiz. LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA

Error del juez y no gol propio, error de Felipe Campos y gol de Miguel Merentiel para la visita. 1-0 abajo y los fantasmas empezaron a merodear el Monumental. A partir de ahí todo fue cuesta arriba. El tercer error de la noche fue de Abel Bustos, que resbaló donde no debía hacerlo y de contra Defensa dio el golpe de nocaut. Luego del gol de Gabriel Hachen no hubo reacción. Y tampoco hubo partido.

El “Halcón” jugó con la presión de Atlético y cada vez que atacó lastimó a un “Decano” que a medida que se fue apagando el día, fue perdiendo la concentración, la convicción y casi que se sostuvo en la cancha por compromiso. Así llegó otro error propio, en este caso de Marcelo Ortiz, el cuarto de la noche. Penal y gol de Walter Bou. A esa altura, lo mejor para Atlético hubiera sido que Andrés Gariano terminara el partido, faltaban 25 minutos. No había nada más por mostrar en el “José Fierro”. O sí, lo que se vio en esos minutos fue un baile tremendo. Atlético, desorientado, no pudo hacer nada. Se resignó a que el rival le perdone la vida y no lo termine goleando. Pero el “Halcón” nunca dejó de buscar el arco de Cristian Lucchetti.

DESCONTENTO. Los hinchas reprobaron la actuación del equipo de Guiñazú. LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA

Hubo tiros en el travesaño y en el palo que sí jugaron para el “Decano”, pero ya era demasiado tarde. La historia estaba escrita. El 4-0 de Francisco Pizzini llegó por decantación. El “Decano” terminó arrastrándose por el campo de juego. Con Franco Coman y Hernán Rosales en la cancha, que están lejos de ser responsables de este presente futbolístico, con Ciro Rius, Cristian Menéndez, Franco Mussis, Cristian Erbes y Santiago Vergini mirando desde afuera y un Bustos llorando desconsolado mientras Tomás Marchiori le brindaba consuelo. El partido fue un tobogán lleno de errores propios y ajenos. Atlético, con todo en contra.

Ante la nueva derrota, los hinchas mostraron todo su descontento

“Qué no quede ni uno solo”. De esta manera, a puro desazón y enojo, llegó el pedido de los hinchas “decanos”, que vivieron un partido para el olvido. Su equipo cayó nuevamente y esta vez, por goleada. Fue 4 a 0 ante Defensa y Justicia. Los dirigidos por Pablo Guiñazú aún no pudieron sumar de a tres desde que llegó el DT: ya lleva dos empates y cuatro perdidos.

En la previa, en las tribunas todo parecía calmo, con deseos de que Atletico levante cabeza y se encamine a un triunfo, que le permita ir cerrando el año de la mejor manera. Sin embargo, el transcurso y resultado del partido, obligó nuevamente a los hinchas a mostrar un clima hostil. Durante los 90 minutos, se escucharon pedidos de transpirar la camiseta e insultos a la dirigencia del “Decano”. Y al técnico, por falta de experiencia y por no realizar los cambios a tiempo.

Los únicos que se salvaron de ser abucheados en una caldera de “decanos” furiosos, fueron el arquero emblema Cristian Lucchetti y Guillermo “Bebé” Acosta.

Múltiples conversaciones y caras confundidas se podía ver en cada uno. Pero, hay algo en lo que todos estuvieron de acuerdo: se jugó mal de nuevo y no fue sólo por culpa de los jugadores.

Ya en el cierre, el plantel se retiró del campo, entre algún aplauso de hinchas y un descontento general. La paciencia en Atlético cada vez es menor y, a un partido de despedir el año ante su gente, cuando reciba a River, dentro de dos semanas. los ánimos se encuentran por el suelo.

CORAZÓN "DECANO"

Diego tuvo su homenaje en el Monumental

En conmemoración del primer aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona, antes del comienzo del partido entre Atlético y Defensa y Justicia, los jugadores de ambos equipos, más la terna arbitral, formaron un número diez en el centro del campo de juego, con un cuadro del “Diez” (foto), alzando la Copa del Mundo.

Además del homenaje que se viene realizando en todos los partidos de la Liga Profesional para el campeón en México 1986, los hinchas del “Decano” aplaudieron al astro argentino, cuando la voz del estadio lo nombró y cantaron “Marado, Marado”, con mucho afecto.

Sin decanso para el plantel “decano”

Hoy desde las 9, en el complejo “José Salmoiraghi” se llevará a cabo el primer entrenamiento pensando en el partido del lunes, ante Unión. En un principio, el plantel viajaría a Santa Fe vía terrestre el sábado por la noche y realizaría el último entrenamiento antes del duelo ante Unión en esa provincia. Además la estadía se podría extender hasta el duelo de la fecha 24, ante Colón, que también se jugará en esa provincia y aún no tiene fecha confirmada.

En Entre Ríos, las chicas de futsal buscan la clasificación

El plantel de futsal femenino se encuentra en Entre Ríos, participando del Torneo Regional y ayer perdieron ante Comunicaciones por 6-5. Hoy jugarán el último partido de grupo ante “Las Guerreras”. En caso de conseguir una victoria, las chicas accederán a los playoffs en el tercer puesto.

Obligado a realizar modificaciones

En el duelo de ayer, ante Defensa y Justicia, Guillermo Acosta y Marcelo Ortiz llegaron a la quinta amarilla y no podrán decir presente en Santa Fe, donde Atlético visitará a Unión. Por otro lado, Augusto Lotti presenta una dolencia muscular tras el golpe recibido en el partido ante Central y es duda de cara al duelo con el “Tatengue”, al igual que Santiago Vergini y Mauro Osores, que siguen recuperándose de sendas lesiones.