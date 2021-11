El brutal rebrote en Europa enciende las alarmas en Argentina

En la Argentina siempre miramos la segunda parte de la película. Eso es al menos lo que dicen los expertos al hacer referencia a que los brotes de coronavirus suceden primero en Europa y en Norteamérica, y que eso nos da la posibilidad de saber qué podría pasar en nuestro país. Por eso, la ola que azota en este momento los países europeos tiene muy preocupados a los especialistas en Argentina, Tucumán incluida, ya que prevén que algo similar podría llegar a ocurrir en los próximo meses si no se aceleran los programas de vacunación.

Ayer, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) advirtió que Europa necesita “urgentemente” tomar medidas más drásticas para frenar el rebrote del coronavirus, y adelantó que si eso no ocurre, el sistema de salud del Viejo Continente corre el peligro de verse desbordado entre enero y marzo de 2022.

En la Unión Europea, que cuenta hace tiempo con dosis suficientes para vacunar a toda su población, solo el 67,7 % de las personas tiene la pauta completa. “Debemos concentrarnos para compensar ese retraso en la inmunidad, proponer dosis de refuerzo a todos los adultos y reintroducir medidas no farmacéuticas”, indicó Andrea Ammon, directora del ECDC. Con más de 2,5 millones de casos y 30.000 muertos en una semana, Europa es por lejos la región del mundo más afectada por la pandemia. Ya el martes, la OMS dijo temer 700.000 muertos adicionales antes de la primavera boreal en Europa y parte de Asia Central, donde ya se han registrado 1,5 millón de fallecimientos. “Llevar mascarilla, hacer trabajo remoto, reducir las multitudes en el transporte público, lavarse las manos, evitar concentraciones de gente es lo que tenemos que hacer... Aún tenemos tiempo para Navidad, pero si la situación no mejora deberíamos tomar medidas antes”, dijo Ammon, que llamó a la UE a actuar rápido.

En Tucumán aún no se encienden las luces de alarma, pero la preocupación está latente. Los casos han ido en aumento en las últimas dos semanas, aunque por suerte esos índices no se trasladaron ni a las internaciones ni a la letalidad. Sin embargo, lo de la segunda parte de la película está presente. Ayer, el ministerio de Salud de la provincia reportó 278 nuevos casos, la cifra más alta en las últimas semanas, además del fallecimiento de dos personas. Con estas cifras Tucumán alcanzó los 203.063 contagios desde que se desató la pandemia, y ya son 3.462 las personas que fallecieron.

El martes, en una nota en LA GACETA.com, el infectólogo Mario Raya, subdirector del Hospital Centro de Salud, había advertido: “Estamos viendo que muchos comprovincianos tienen una sola aplicación. La gente tiene que entender que con la vacuna puede salvar su vida. La oportunidad de vacunarse es única. Creo que muchas personas no concurren a buscar su segunda dosis porque se han relajado... no encuentro una explicación lógica”. Y había agregado: “por un lado, necesitamos avanzar con terceras dosis. Pero por el otro, se requiere que la población complete su esquema”. Y el mismo director de Epidemiología de la provincia, Rogelio Cali, había asegurado que urge vacunarse. “Hay personas que aún no se colocaron la segunda dosis, es decir que no completaron el esquema. Hay personas que incluso aún no se pusieron la primera y son todos ellos los que realmente están en riesgo ante un potencial recrudecimiento de los casos”, aseveró el profesional.

Con casi el 70% de la población vacunada con dos dosis y la puesta en marcha de una dosis de refuerzos para inmunocomprometidos y personas mayores de 60 años, los expertos esperan que una nueva ola no golpee al país. Pero no pueden dejar de mirar lo que está sucediendo en otros lados. Las perspectivas alarman.

Cómo evitar un nuevo rebrote

- Completar los esquemas de dos dosis de vacunación.

- Quienes ya estén autorizados, buscar la tercera dosis.

- Mantener las medidas de seguridad que ya se conocen.

- Buscar información fiable sobre la eficacia de las vacunas.

- Concurrir al médico ante los mínimos síntomas.

- No creer que la pandemia ya terminó.

- Tratar de convencer a quienes aún no se vacunaron.